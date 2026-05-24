Украинцы купили худшую хату в селе: прошло 3 года, — теперь ее не узнать (фото)

Девушка, которую зовут Арина, три года назад приобрела худшую хату в селе, которая почти полностью поросла травой и кустарником. Легче было снести все бульдозером, но она решила взяться за капитальный ремонт. Теперь ее дом не узнать.

Жители села ходят в гости к Арине, чтобы увидеть, как изменился участок. Теперь там выложена брусчатка, поставлен забор, высажен молодой сад и растет трава. Внутри дома также "кипит" работа. Новые хозяева снесли межкомнатные стены, чтобы придумать лучшую планировку, а также укрепить каркас дома. Что из этого получилось, — читайте далее в материале Фокуса.

Худший дом в деревне

Арина показала кадры "до" и "после" ремонта. Сначала эта затея казалась безумной, ведь дом был почти полностью разрушенным, но постепенно его удалось возродить.

Владельцам пришлось менять почти все — потолок, перекрытия, пол, электричество, окна и двери. В конце концов, комната получилась просторной и светлой, в зеленых и белых тонах. Как можно заметить из видео, пара купила новую мебель, стеллажи для книг и личных вещей, предметы декора и текстиль.

Кухня и столовая после ремонта

В другом ролике автор показала свою лаконичную, но уютную кухню, где поместилось все необходимое для приготовления пищи: холодильник, плита, вытяжка, раковина и стеллажи.

Что пишут люди?

В комментариях зрители поинтересовались, для чего молодой паре дом в селе, где нет ни инфраструктуру, ни работы.

"Мы работаем онлайн, нам нет разницы, где жить. Перспективы у нас такие, как и были в городе", — пояснила Арина.

Комментарии пользователей сети

"Скажу одно, из бабы девку не сделаешь, я тоже взялась ремонтировать такой дом, и через год сказала, что лучше ее снесу, чем буду продолжать ремонтировать", — поделилась собственной историей одна из участниц обсуждения.

Спальня после ремонта

"Ну только мы уже закончили, куда же это сносить теперь", — ответила автор блога.

