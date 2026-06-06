Бывшая модель купила дом в селе за $1 тысячу: ее муж сделал там сказку (фото)

Бывшая модель Лилия и ее муж Евгений в 2020 году купили старый дом под Самбором, что во Львовской области. Дом им обошелся по цене старого авто. С тех пор они собственноручно возвращают дом к жизни.

Украинская YouTube-блогерша Иванка Дячук в новом выпуске рассказала историю пары, спросив о ремонте, реновации и ошибках. Для многих их дом — это без преувеличения мечта: с прекрасным видом и лесом рядом. Подробнее об их опыте — в материале Фокуса.

Дом в селе за $1 тысячу

Молодоженам удалось приобрести дом фактически за копейки еще в 2020-м году — тысячу долларов стоил сам дом, еще тысячу пришлось отдать за переоформление. До этого там примерно 30 лет никто не жил.

Важно

Украинцы купили худшую хату в селе: прошло 3 года, — теперь ее не узнать (фото)

"Сейчас бы не брался за реконструкцию, а тогда были прикольно и интересно", — делится хозяин Евгений. По его словам, двор быстро зарастает травой потому что под участком протекают грунтовые воды.

Відео дня

Бывшая модель Лилия и ее муж Евгений в 2020 году купили старый дом под Самбором Фото: Instagram Бывшая модель Лилия и ее муж Евгений в 2020 году купили старый дом под Самбором Фото: Instagram

"Не было этакого канала Иванки, чтобы посмотреть, как там люди делают", — добавляет Лилия.

Молодоженам удалось приобрести дом фактически за копейки еще в 2020-м году Фото: Instagram Молодоженам удалось приобрести дом фактически за копейки еще в 2020-м году Фото: Instagram

В начале ремонта весь дом был в паутине. Пришлось делать капитальный ремонт: заменять крышу, реставрировать стены, пол, потолок, красить ставни и двери.

В доме пришлось делать капитальный ремонт Фото: Instagram В доме пришлось делать капитальный ремонт Фото: Instagram

Дом в деревне после ремонта Фото: Instagram

Другие истории

Напомним, ранее Фокус писал:

О переселенцах Елене и Дмитрии, которые приобрели дом во Франции всего за 10 тысяч евро. По словам супругов, их новое жилье расположено примерно в трех часах езды от побережья океана.

Также мы рассказывали об украинце, который в прошлом году решил сменить место жительства и купил дом в Одесской области. Недвижимость стоила ему 7 тысяч долларов, а общие расходы вместе с оформлением и мелкими вложениями составили около 9 тысяч долларов.

Кроме того, Татьяна Лысюк, которая сейчас проживает в Италии, купила дом в 8 км от города Кампобассо. Интересно, что это не заброшенное помещение, которое требует капитальной реставрации, а вполне пригодное для жизни.