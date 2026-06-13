Чоловік живе у покинутому будинку біля Чорнобиля, де "безкінечна електроенергія" (фото)

Владислав періодично навідується у зону відчуження, щоб зняти покинуті будинки, порослі травою та чагарниками вулиці, а також пейзажі міста, що колись було домом для тисяч людей.

Чоловік вирішив провести незвичний експеримент, освоївши один з покинутих будинків у зоні відчуження. Житло доволі просторе: там є практично все, необхідне для життя. Нещодавно екстремал навіть підвів туди електрику, щоб заряджати гаджети та ноутбук. Більше про його досвід, – читайте у спеціальному матеріалі Фокусу.

"Це справжня сталкерська дача в Чорнобилі", – заявляє автор відео, демонструючи велику піч посеред основної кімнати, ліжко, а також стіл зі стільцями.

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Владислав хизується "безкінечною електроенергією", яку він отримує за допомогою сонячних панелей, поставлених на даху сараю. Додатково довелось поставити акумулятор та контроль потужності, щоб гарантувати безпечну та безперебійна зарядку.

Відео дня

Владислав хизується "безкінечною електроенергією" Фото: Instagram

"Сонячна панель потужність 140 (Вт). Акумулятор заряджається за добу. Якщо ви мене запитаєте, звідки інтернет, то ось – дякую Ілону Маску", – пояснив господар, маючи на увазі супутниковий зв'язок від Starlink від американського мільярдера.

Будинок в зоні відчуження Фото: Instagram

Зараз на YouTube-каналі чоловіка майже два мільйони підписників. В описі до своїх роликів він зазначає: "Одного разу я просто взяв камеру в руки і подумав: а чому б не знімати своє цікаве життя – походи у важкодоступні місця, дослідження давно забутих і покинутих об’єктів, виживання, екстрим і просто незвичайні життєві ситуації".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Екстремальна туристка Вікторія Поліська, яка часто навідується у Чорнобильську зону, показала, як начебто мутують дерева під впливом радіації.

Тим часом дослідники виявили, що чорні "жаби-мутанти", які живуть у Чорнобильській зоні, можуть стати символом надії на повернення людей до цих територій.

Також ми розповідали, що Максим Неліпа до війни працював у зоні відчуження. Колишній телеведучий та екскапітан команди КВК "Ковбої Політеху", який з березня 2022 року захищав Україну на фронті, до війни працював у Чорнобилі інженером-програмістом.