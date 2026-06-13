Мужчина живет в заброшенном доме возле Чернобыля, где "бесконечная электроэнергия" (фото)

Владислав периодически наведывается в зону отчуждения, чтобы снять заброшенные дома, поросшие травой и кустарниками улицы, а также пейзажи города, который когда-то был домом для тысяч людей.

Мужчина решил провести необычный эксперимент, освоив один из заброшенных домов в зоне отчуждения. Жилье довольно просторное: там есть практически все, необходимое для жизни. Недавно экстремал даже подвел туда электричество, чтобы заряжать гаджеты и ноутбук. Больше о его опыте, — читайте в специальном материале Фокуса.

"Это настоящая сталкерская дача в Чернобыле", — заявляет автор видео, демонстрируя большую печь посреди основной комнаты, кровать, а также стол со стульями.

Важно

"Там монстры два метра длиной": украинец рассказал о своей жизни в Чернобыле (фото)

Владислав хвастается "бесконечной электроэнергией", которую он получает с помощью солнечных панелей, поставленных на крыше сарая. Дополнительно пришлось поставить аккумулятор и контроль мощности, чтобы гарантировать безопасную и бесперебойную зарядку.

Відео дня

Владислав хвастается "бесконечной электроэнергией" Фото: Instagram

"Солнечная панель мощность 140 (Вт). Аккумулятор заряжается за сутки. Если вы меня спросите, откуда интернет, то вот — спасибо Илону Маску", — пояснил хозяин, имея в виду спутниковую связь от Starlink от американского миллиардера.

Дом в зоне отчуждения Фото: Instagram

Сейчас на YouTube-канале мужчины почти два миллиона подписчиков. В описании к своим роликам он отмечает: "Однажды я просто взял камеру в руки и подумал: а почему бы не снимать свою интересную жизнь — походы в труднодоступные места, исследования давно забытых и заброшенных объектов, выживание, экстрим и просто необычные жизненные ситуации".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Экстремальная туристка Виктория Полесская, которая часто наведывается в Чернобыльскую зону, показала, как якобы мутируют деревья под воздействием радиации.

Между тем исследователи обнаружили, что черные "лягушки-мутанты", которые живут в Чернобыльской зоне, могут стать символом надежды на возвращение людей к этим территориям.

Также мы рассказывали, что Максим Нелипа до войны работал в зоне отчуждения. Бывший телеведущий и экс-капитан команды КВН "Ковбои Политеха", который с марта 2022 года защищал Украину на фронте, до войны работал в Чернобыле инженером-программистом.