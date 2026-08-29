"Как будто на другой планете": как выглядит самое известное и красивое в мире кладбище

В швейцарском поселке Лаутербруннен находится кладбище, которое туристы называют одним из самых красивых в мире – оно приютилось у подножия скал, откуда прямо на могилы падает водопад.

Путешествующий блогер показал это место в своём видео и одновременно рассказал историю, которая наглядно демонстрирует: за красотой скрывается типичная швейцарская прагматичность, когда даже семейное захоронение могут переоформить после развода. Подробнее об этом – в публикации Фокуса.

Как с открытки

Центральное кладбище Лаутербруннена туристы охотно сравнивают с фотографиями из Pinterest. Там чувствуешь себя "словно на другой планете". Скалистые стены, туман, окутывающий вершины, и водопад, шумящий буквально в нескольких шагах от надгробий, – всё это создаёт картину, которую невозможно забыть.

Кладбище в швейцарском поселке Лаутербруннен Фото: TikTok

Блогер, побывавший на этом месте, не скрывает своего восторга.

Відео дня

"Это, наверное, самое знаменитое кладбище в мире. Самое красивое. Лаутербруннен, центральное кладбище… Я обожаю гулять по европейским кладбищам, потому что это так эстетично, так кинематографично! И вид, и водопад", – отмечает он.

Блогер показал самое красивое кладбище в Швейцарии Фото: TikTok

По его словам, даже облака, которые порой закрывают вид, лишь придают этому месту драматизма.

"Просто посмотрите: как в постах на Pinterest. Посмотрите на эти облака! Если бы сейчас здесь была абсолютно идеальная картинка без единого облачка, было бы не так красиво. А эти облачка создают настроение, ребята!" – добавил путешественник.

Швейцарские порядки

Впрочем, за живописным фасадом скрываются вполне приземлённые швейцарские порядки. Блогер рассказал историю своей подруги, которая вышла замуж за швейцарца и получила место на этом самом кладбище в качестве свадебного подарка.

Блогер, побывавший на этом месте, не скрывает своего восторга Фото: TikTok

"У меня была подруга, которая вышла замуж за швейцарца. И именно на свадьбу им подарили место на этом кладбище. Прошло 10 лет, они развелись – и это место забрали, переписали! Нечего лежать в чужой могилке. Вот такие они, швейцарцы: красиво, но скупы", – шутит он.

Главный вывод

Несмотря на бюрократию, прогулка по кладбищу натолкнула автора на более философские размышления. Он кратко и по существу подытожил своё путешествие: "Жизнь – вот она. Цените жизнь, ребята".

Кладбище в Лаутербруннене по-прежнему остаётся одной из самых популярных альпийских достопримечательностей, куда едут не только ради фотографий, но и для того, чтобы остановиться на мгновение и поразмышлять о быстротечности времени.

Еще больше интересных историй

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