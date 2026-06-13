Француз вперше приїхав в Україну: що його здивувало в супермаркеті (фото, відео)

Вікторія Цибульська, яка перебуває в стосунках з французом, розповіла про його перший візит до України. Як виявилось, чоловік хотів закупити цукерок, бо сумнівався, що зможе придбати їх на новому місці.

Жінка, зареєстрована у TikTok під ніком @victoriya_tsybulska, розповідає про своє життя з громадянином Франції. Чоловік працює поваром, тож дуже цікавився гастрономічними традиціями українців. Однак, як виявилося, не обійшлось без стереотипних уявлень.

"Я – Вікторія, проживаю на кордоні Франції та Швейцарії, у стосунках з французьким поваром. Заходь в гості, у нас весело та по-домашньому. Мотивація, акліматизація, українізація", – зазначає вона в описі до одного з відео.

Думав, що в Україні нема цукерок

Українка показала смішний фрагмент, коли її обранець закуповував цукерки, бо хвилювався, що в Україні їх немає.

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"Людина стресує, що не побачить в Україні цукерок. Чому ти береш так багато цукерок?" – питає вона у коханого. Він відповідає: "Бо в Україні немає".

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Жінка забрала в нього кілька упаковок, мовляв, можна купити на місці. На що чоловік заперечував, мовляв, він подорожував Італією та Іспанією – там не було цукерок такого виробника.

"То чому вони повинні бути в Україні?" – розвів руками він. Авторка відео не без іронії додала: "Тому що".

Побачене здивувало

У наступних включеннях Вікторія зняла реакцію француза на асортимент товарів в українському магазині. Насамперед його здивували солодощі зі смаком моркви.

"Занадто складно обрати. Я розгубився… Різні форми, кольори, вони (цукерки – Ред.) всюди", – знизує плечами чоловік, коли бачить переповнені полички з цукерками різних виробників.

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Скуштувавши одну шоколадну цукерку з начинкою іноземець не стримав емоцій: "Це пі**ць смачно!… Вони тут всюди, великі, малі, молочний шоколад, чорний, білий". А коли він дізнався ціну за всі солодощі (близько 36 євро), то заявив, що буде приходити туди щодня.

Асортимент цукерок в Україні Фото: TikTok

Згодом пара виклала продовження гастрономічних екскурсій. Француза здивувало печиво з лимонно-манговою начинкою, а також він взяв торт та вафлі. "Мені дуже подобається", – підсумував турист.

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