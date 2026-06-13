Француз вперше приїхав в Україну: що його здивувало в супермаркеті (фото, відео)
Вікторія Цибульська, яка перебуває в стосунках з французом, розповіла про його перший візит до України. Як виявилось, чоловік хотів закупити цукерок, бо сумнівався, що зможе придбати їх на новому місці.
Жінка, зареєстрована у TikTok під ніком @victoriya_tsybulska, розповідає про своє життя з громадянином Франції. Чоловік працює поваром, тож дуже цікавився гастрономічними традиціями українців. Однак, як виявилося, не обійшлось без стереотипних уявлень.
"Я – Вікторія, проживаю на кордоні Франції та Швейцарії, у стосунках з французьким поваром. Заходь в гості, у нас весело та по-домашньому. Мотивація, акліматизація, українізація", – зазначає вона в описі до одного з відео.
Думав, що в Україні нема цукерок
Українка показала смішний фрагмент, коли її обранець закуповував цукерки, бо хвилювався, що в Україні їх немає.Важливо
"Людина стресує, що не побачить в Україні цукерок. Чому ти береш так багато цукерок?" – питає вона у коханого. Він відповідає: "Бо в Україні немає".
Жінка забрала в нього кілька упаковок, мовляв, можна купити на місці. На що чоловік заперечував, мовляв, він подорожував Італією та Іспанією – там не було цукерок такого виробника.
"То чому вони повинні бути в Україні?" – розвів руками він. Авторка відео не без іронії додала: "Тому що".
Побачене здивувало
У наступних включеннях Вікторія зняла реакцію француза на асортимент товарів в українському магазині. Насамперед його здивували солодощі зі смаком моркви.
"Занадто складно обрати. Я розгубився… Різні форми, кольори, вони (цукерки – Ред.) всюди", – знизує плечами чоловік, коли бачить переповнені полички з цукерками різних виробників.Важливо
Скуштувавши одну шоколадну цукерку з начинкою іноземець не стримав емоцій: "Це пі**ць смачно!… Вони тут всюди, великі, малі, молочний шоколад, чорний, білий". А коли він дізнався ціну за всі солодощі (близько 36 євро), то заявив, що буде приходити туди щодня.
Згодом пара виклала продовження гастрономічних екскурсій. Француза здивувало печиво з лимонно-манговою начинкою, а також він взяв торт та вафлі. "Мені дуже подобається", – підсумував турист.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Лідія Таран розповіла, що іноземців дивує у Києві. Українська телеведуча, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Франції, дала велике інтерв’ю своїй колезі Марічці Падалко.
- Британець приїхав до української столиці та показав світу, як виглядає буденне життя міста під час війни – від повітряних тривог у метро до нічного життя, продемонструвавши, що кияни шукають радість, попри постійну загрозу.
Українка на імʼя Олена Левчук живе в Канаді останні сім років. Жінка називає цю країну найкращою для життя та не шкодує, що переїхала туди.