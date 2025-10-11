"Йому сподобається": дівчина привезла в Україну свого коханого-француза (фото)

26-річна Карина Цимбук, яка працює фотографкою у Парижі та веде власний блог, вирішила навідатися в Україну разом зі своїм бойфрендом — французом азійського походження.

Українка зізнається, що хлопець спочатку сумнівався, чи варто їхати в країну, охопленою війною, але зрештою погодився. Дорога забрала чимало часу, адже їм довелось летіти літаком з Парижа до Варшави, а потім робити пересадку на потяг до Хелма, а звідти уже їхати в Україну. Детальніше про їхню подорож, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Я їду в Україну, але цього разу квитки взяла два, бо зі мною їде мій хлопець. Причина, чому він відмовлявся і досі трохи хвилюється, це, ясна справа, війна. Ми з ним довго говорили, я відповідала на всі запитання, розповіла, як поводитися під час тривоги — і він погодився, бо дуже хоче побачити країну, де я виросла", — розповідає авторка відео.

Повернення в Україну

Карина зізнається, що після всіх новин перед від’їздом, які вона показала своєму обранцю, той задумався, чи варто їхати, але квитки пара вже не здавали.

"Порівняно з Філіпом я ставлюся до обстрілів спокійніше, бо за роки повномасштабного вторгнення просто до цього звикла. Кав’ярню нашу одного разу зруйнувала вибухова хвиля, я тікала від дрона, працювала в собачому холоді при свічках під час відключень світла. Хату ковбасило від вибухів. Тобто я вже триста разів себе поховала, обі**сь від страху, попанікувала, а потім вже й пофіг стало", — зізнається Цимбук.

Карина Цимбук приїхала з хлопцем в Україну Фото: Instagram

Дівчина дуже хоче показати коханому Україну, а особливо — Київ, де вона прожила довгий час.

"Я хочу почути його враження. Чи виглядає Україна так, як він собі уявляв? Сподіваюся, йому сподобається, і він приїжджатиме зі мною частіше", — додає вона.

Перші враження від Києва

У наступному відео фотографка відзвітувалась, що до столиці України вони прибули вчасно. За її словами, перше, що здивувало її хлопця ще на вокзалі, було те, як мило українці зустрічають своїх родичів на пероні.

Користувачі мережі у коментарях почали активно ділитися думками. Не обійшлось без жартів про ТЦК.

"Війна, то не проблема, а от ТЦК буде йому в новину і на кожному блокпості буде показувати документи", — написав один з учасників обговорення;

Інша глядачка поділилась власною історією: "Все буде добре, мій француз вже другий рік їздив в Україну (Львів, Дніпро, Київ), чув вибухи, але все одно з радістю їде в Україну, тому гарного відпочинку".

Коментарі глядачів Карини Фото: TikTok Коментарі глядачів Карини Фото: TikTok

"Здається що скоро в Україні прибавиться хлопців на ім'я Філіп та Джон, бо наших хлопців після війни майже не буде", — додала наступна користувачка;

Ще одна написала: "Бережи Вас Боже".

На запитання, чи потрібна французам віза для в’їзду в Україну, Карина відповіла, що ні — потрібен лише закордонний паспорт.

