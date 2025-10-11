"Ему понравится": девушка привезла в Украину своего парня-француза (фото)

26-летняя Карина Цимбук, которая работает фотографом в Париже и ведет собственный блог, решила наведаться в Украину вместе со своим бойфрендом — французом азиатского происхождения.

Украинка признается, что парень сначала сомневался, стоит ли ехать в страну, охваченную войной, но в конце концов согласился. Дорога отняла немало времени, ведь им пришлось лететь самолетом из Парижа в Варшаву, а затем делать пересадку на поезд до Хелма, а оттуда уже ехать в Украину. Подробнее об их путешествии, — читайте в материале Фокуса.

"Я еду в Украину, но на этот раз билеты взяла два, потому что со мной едет мой парень. Причина, почему он отказывался и до сих пор немного волнуется, это, понятное дело, война. Мы с ним долго говорили, я отвечала на все вопросы, рассказала, как вести себя во время тревоги — и он согласился, потому что очень хочет увидеть страну, где я выросла", — рассказывает автор видео.

Возвращение в Украину

Карина признается, что после всех новостей перед отъездом, которые она показала своему избраннику, тот задумался, стоит ли ехать, но билеты пара уже не сдавала.

"По сравнению с Филиппом я отношусь к обстрелам спокойнее, потому что за годы полномасштабного вторжения просто к этому привыкла. Кофейню нашу однажды разрушила взрывная волна, я убегала от дрона, работала в собачьем холоде при свечах во время отключений света. Дом колбасило от взрывов. То есть я уже триста раз себя похоронила, обо**лась от страха, попаниковала, а потом уже и пофиг стало", — признается Цимбук.

Карина Цимбук приехала с парнем в Украину Фото: Instagram

Девушка очень хочет показать любимому Украину, а особенно — Киев, где она прожила долгое время.

"Я хочу услышать его впечатления. Выглядит ли Украина так, как он себе представлял? Надеюсь, ему понравится, и он будет приезжать со мной чаще", — добавляет она.

Первые впечатления от Киева

В следующем видео фотограф отчиталась, что в столицу Украины они прибыли вовремя. По ее словам, первое, что удивило ее парня еще на вокзале, было то, как мило украинцы встречают своих родственников на перроне.

Пользователи сети в комментариях начали активно делиться мнениями. Не обошлось без шуток о ТЦК.

"Война не проблема, а вот ТЦК будет ему в новость и на каждом блокпосте будет показывать документы", — написал один из участников обсуждения;

Другая зрительница поделилась собственной историей: "Все будет хорошо, мой француз уже второй год ездил в Украину (Львов, Днепр, Киев), слышал взрывы, но все равно с радостью едет в Украину, поэтому хорошего отдыха".

Комментарии зрителей Карины Фото: TikTok Комментарии зрителей Карины Фото: TikTok

"Кажется что скоро в Украине прибавится ребят по имени Филипп и Джон, потому что наших ребят после войны почти не будет", — добавила следующая пользовательница;

Еще одна написала: "Храни Вас Боже".

На вопрос, нужна ли французам виза для въезда в Украину, Карина ответила, что нет — нужен только загранпаспорт.

