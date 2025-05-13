"Нічне життя вирує": іноземець приїхав до Києва і був вражений побаченим (фото, відео)

Британець приїхав до української столиці та показав світу, як виглядає буденне життя міста під час війни — від повітряних тривог у метро до нічного життя, продемонструвавши, що кияни шукають радість, попри постійну загрозу.

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32-річний Адам Сміт із Нортгемптона (Велика Британія) приголомшив користувачів соціальних мереж, поділившись відеозаписами своєї подорожі до Києва. У січні 2025 року він вирушив до української столиці та задокументував це у TikTok, викликавши чимало суперечок щодо доцільності такої поїздки.

"Це унікальна можливість відчути, як це — жити в країні, що перебуває у стані війни. Почувши сирени повітряної тривоги та спустившись до укриття, я зміг відчути легку версію того, що наші бабусі й дідусі пережили під час бомбардувань у Другій світовій війні", — пояснив Сміт виданню Newsweek.

У його відео показано зворушливі картини повсякденного життя міста: меморіали загиблим воїнам, пошкоджені бомбардуваннями будівлі та цивільних, які ховаються в підземному переході.

Один із роликів, що показує, як "вирує нічне життя" столиці, зібрав понад 29 700 вподобайок та понад 470 тисяч переглядів.

Враження від візиту

Сміт описав Київ як "неочікувано жвавий". Багато закладів були зачинені, однак він помітив, що люди прагнуть насолоджуватися життям. Після вечері поблизу головної площі чергова повітряна тривога змусила Сміта спуститися до укриття, де багато українців почали танцювати під музику вуличних музикантів. Після відбою іноземець вийшов поблизу виставки знищеної російської військової техніки, а потім сховався від дощу в церкві, після чого повернувся до хостела.

"Складається враження, що це місто, яке намагається повернутися до нормального життя. Ви все ще можете вийти й добре провести час, але всюди видно нагадування про війну", — зауважив він.

Британця здивувало життя людей в українській столиці Фото: TikTok

Щоб дістатися до України, Сміт прилетів до Кракова (Польща), потім вирушив поїздом до прикордонного міста Перемишль, перш ніж сісти на 9-годинний нічний поїзд до Києва. За його словами, ця подорож виглядала "похмуро", але наступні дні були сонячнішими та більш яскравими.

Думки глядачів

Реакція інтернет-спільноти на відео Сміта була досить суперечливою. Деякі користувачі похвалили його за документальні кадри, тоді як інші критикували за неповагу до страждань українців.

"Люди виснажені війною, але звикли до неї. Повсякденне життя триває в тіні бомбардувань. Люди ходять до ресторанів, відвідують кінотеатри, одружуються і розлучаються, навчаються в університетах", — зазначив історик Шон Стюарт, який 14 років прожив у Москві та часто подорожував Україною.

Він додав, що такі візити здійснені в щирій солідарності з метою підтримати увагу світу до становища України.

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