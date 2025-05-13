"Ночная жизнь бурлит": иностранец приехал в Киев и был впечатлен увиденным (фото, видео)

Британец приехал в украинскую столицу и показал миру, как выглядит повседневная жизнь города во время войны — от воздушных тревог в метро до ночной жизни, продемонстрировав, что киевляне ищут радость, несмотря на постоянную угрозу.

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32-летний Адам Смит из Нортгемптона (Великобритания) ошеломил пользователей социальных сетей, поделившись видеозаписями своего путешествия в Киев. В январе 2025 года он отправился в украинскую столицу и задокументировал это в TikTok, вызвав немало споров о целесообразности такой поездки.

"Это уникальная возможность почувствовать, как это — жить в стране, находящейся в состоянии войны. Услышав сирены воздушной тревоги и спустившись в укрытие, я смог ощутить легкую версию того, что наши бабушки и дедушки пережили во время бомбардировок во Второй мировой войне", — пояснил Смит изданию Newsweek.

В его видео показаны трогательные картины повседневной жизни города: мемориалы погибшим воинам, поврежденные бомбежками здания и гражданских, которые прячутся в подземном переходе.

Один из роликов, показывающий, как "бурлит ночная жизнь" столицы, собрал более 29 700 лайков и более 470 тысяч просмотров.

Впечатления от визита

Смит описал Киев как "неожиданно оживленный". Многие заведения были закрыты, однако он заметил, что люди стремятся наслаждаться жизнью. После ужина вблизи главной площади очередная воздушная тревога заставила Смита спуститься в укрытие, где многие украинцы начали танцевать под музыку уличных музыкантов. После отбоя иностранец вышел вблизи выставки уничтоженной российской военной техники, а затем укрылся от дождя в церкви, после чего вернулся в хостел.

"Создается впечатление, что это город, который пытается вернуться к нормальной жизни. Вы все еще можете выйти и хорошо провести время, но везде видно напоминание о войне", — отметил он.

Британца удивила жизнь людей в украинской столице Фото: TikTok

Чтобы добраться до Украины, Смит прилетел в Краков (Польша), затем отправился на поезде в приграничный город Перемышль, прежде чем сесть на 9-часовой ночной поезд до Киева. По его словам, это путешествие выглядело "пасмурно", но последующие дни были более солнечными и яркими.

Мнения зрителей

Реакция интернет-сообщества на видео Смита была довольно противоречивой. Некоторые пользователи похвалили его за документальные кадры, тогда как другие критиковали за неуважение к страданиям украинцев.

"Люди истощены войной, но привыкли к ней. Повседневная жизнь продолжается в тени бомбардировок. Люди ходят в рестораны, посещают кинотеатры, женятся и разводятся, учатся в университетах", — отметил историк Шон Стюарт, который 14 лет прожил в Москве и часто путешествовал по Украине.

Он добавил, что такие визиты осуществлены в искренней солидарности с целью поддержать внимание мира к положению Украины.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю британки Дженнифер, которая после переезда в испанскую Галисию кардинально изменила свою жизнь. Владея испанским языком и имея собственный бизнес, она решилась на релокацию и теперь активно делится своими впечатлениями и опытом в социальных сетях.

В то же время супруги из австралийского Ньюкасла выразили возмущение действиями страховой компании после поездки на Бали. Чтобы получить компенсацию, семье пришлось сначала самостоятельно оплатить медицинские услуги более $8 000.