Француз впервые приехал в Украину: что его удивило в супермаркете (фото, видео)
Виктория Цибульская, которая находится в отношениях с французом, рассказала о его первом визите в Украину. Как оказалось, мужчина решил купить конфет, потому что сомневался, что сможет приобрести их на новом месте.
Женщина, зарегистрированная в TikTok под ником @victoriya_tsybulska, рассказывает о своей жизни с гражданином Франции. Мужчина работает поваром, поэтому очень интересовался гастрономическими традициями украинцев. Однако, как оказалось, не обошлось без стереотипных представлений.
"Я — Виктория, проживаю на границе Франции и Швейцарии, в отношениях с французским поваром. Заходи в гости, у нас весело и по-домашнему. Мотивация, акклиматизация, украинизация", — отмечает она в описании к одному из видео.
Я думал, что в Украине нет конфет
Украинка показала смешной фрагмент, когда ее избранник купал конфеты, потому что волновался, что в Украине их нет.
"Человек стрессует, что не увидит в Украине конфет. Почему ты берешь так много конфет?" — спрашивает она у любимого. Он отвечает: "Потому что в Украине нет".
Женщина забрала у него несколько упаковок, мол, можно купить на месте. На что мужчина возражал, мол, он путешествовал по Италии и Испании — там не было конфет такого производителя.
"Так почему они должны быть в Украине?" — развел руками он. Автор видео не без иронии добавила: "Потому что".
Увиденное удивило
В следующих включениях Виктория сняла реакцию француза на ассортимент товаров в украинском магазине. Первым делом его удивили сладости со вкусом моркови.
"Слишком сложно выбрать. Я растерялся... Разные формы, цвета, они (конфеты — Ред.) везде", — пожимает плечами мужчина, когда видит переполненные полки с конфетами разных производителей.Важно
Попробовав одну шоколадную конфету с начинкой иностранец не сдержал эмоций: "Это пи**ц как вкусно!.... Они здесь везде, большие, маленькие, молочный шоколад, черный, белый". А когда он узнал цену за все сладости (около 36 евро), то заявил, что будет приходить туда каждый день.
Позже пара выложила продолжение гастрономических экскурсий. Француза удивило печенье с лимонно-манговой начинкой, а также он взял торт и вафли. "Мне очень нравится", — подытожил турист.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Лидия Таран рассказала, что иностранцев удивляет в Киеве. Украинская телеведущая, которая после начала полномасштабного вторжения переехала во Францию, дала большое интервью своей коллеге Маричке Падалко.
- Британец приехал в украинскую столицу и показал миру, как выглядит повседневная жизнь города во время войны — от воздушных тревог в метро до ночной жизни, продемонстрировав, что киевляне ищут радость, несмотря на постоянную угрозу.
Украинка по имени Елена Левчук живет в Канаде последние семь лет. Женщина называет эту страну лучшей для жизни и не жалеет, что переехала туда.