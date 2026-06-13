Француз впервые приехал в Украину: что его удивило в супермаркете (фото, видео)

Виктория Цибульская, которая находится в отношениях с французом, рассказала о его первом визите в Украину. Как оказалось, мужчина решил купить конфет, потому что сомневался, что сможет приобрести их на новом месте.

Женщина, зарегистрированная в TikTok под ником @victoriya_tsybulska, рассказывает о своей жизни с гражданином Франции. Мужчина работает поваром, поэтому очень интересовался гастрономическими традициями украинцев. Однако, как оказалось, не обошлось без стереотипных представлений.

"Я — Виктория, проживаю на границе Франции и Швейцарии, в отношениях с французским поваром. Заходи в гости, у нас весело и по-домашнему. Мотивация, акклиматизация, украинизация", — отмечает она в описании к одному из видео.

Я думал, что в Украине нет конфет

Украинка показала смешной фрагмент, когда ее избранник купал конфеты, потому что волновался, что в Украине их нет.

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"Человек стрессует, что не увидит в Украине конфет. Почему ты берешь так много конфет?" — спрашивает она у любимого. Он отвечает: "Потому что в Украине нет".

Женщина забрала у него несколько упаковок, мол, можно купить на месте. На что мужчина возражал, мол, он путешествовал по Италии и Испании — там не было конфет такого производителя.

"Так почему они должны быть в Украине?" — развел руками он. Автор видео не без иронии добавила: "Потому что".

Увиденное удивило

В следующих включениях Виктория сняла реакцию француза на ассортимент товаров в украинском магазине. Первым делом его удивили сладости со вкусом моркови.

"Слишком сложно выбрать. Я растерялся... Разные формы, цвета, они (конфеты — Ред.) везде", — пожимает плечами мужчина, когда видит переполненные полки с конфетами разных производителей.

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Попробовав одну шоколадную конфету с начинкой иностранец не сдержал эмоций: "Это пи**ц как вкусно!.... Они здесь везде, большие, маленькие, молочный шоколад, черный, белый". А когда он узнал цену за все сладости (около 36 евро), то заявил, что будет приходить туда каждый день.

Ассортимент конфет в Украине Фото: TikTok

Позже пара выложила продолжение гастрономических экскурсий. Француза удивило печенье с лимонно-манговой начинкой, а также он взял торт и вафли. "Мне очень нравится", — подытожил турист.

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