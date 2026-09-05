"Черная беда": украинка показала, как на самом деле живут люди в США (фото)

Украинская блогерша Ангелина Пичик сняла на улицах Сан-Франциско (США) бездомных и людей, находящихся в наркотическом опьянении, и назвала увиденное настоящим лицом Америки.

В ролике, на который обратил внимание Фокус, блогерша идет по улицам Сан-Франциско и снимает на камеру бездомных, людей с тележками и тех, кто находится в состоянии сильного наркотического опьянения – сама она называет их "фентаниловым отрядом".

Свои впечатления от увиденного девушка описала так: "Я слышала об этой проблеме, все о ней знают, но когда ты оказываешься прямо здесь, в эпицентре, я не думала, что масштабы будут именно такими".

Настоящий кризис, а не выдумка

Исходя из географических ориентиров, можно сделать вывод, что блогерша снимала район Тендерлойн, расположенный недалеко от Сивик-Центра. Этот квартал на протяжении десятилетий считается эпицентром бедности, наркоторговли и бездомности в городе.

Відео дня

В комментариях люди начали активно обсуждать эту тему.

"Украина — это, без сомнения, лучшая страна в мире, даже во время этой проклятой войны", — пишет один из пользователей.

"И эта страна учит нас, украинцев, как нам жить. Пусть сначала в своей разберутся", — отмечает следующий.

На улицах США много наркозависимых Фото: TikTok

Кто-то ещё добавил: "А я думал, что Сан-Франциско — это город в стиле диско".

"Чёрная беда", — резюмирует один из зрителей.

Еще больше историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В швейцарском поселке Лаутербруннен находится кладбище, которое туристы называют одним из самых красивых в мире — оно приютилось у подножия скал, откуда прямо на могилы спускается водопад.

На отдалённой полонине под Говерлой, где нет даже электричества, гуцулка Мария вместе с маленькой дочкой Настей ведёт хозяйство среди дикой природы Карпат.

Виктория Цыбульская, которая встречается с французом, рассказала о его первом визите в Украину. Как оказалось, мужчина хотел запастись конфетами, так как сомневался, что сможет купить их на новом месте.