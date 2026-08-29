Сбежали от цивилизации: как Мария и ее дочь живут на полонине у подножия Говерлы (фото)

На отдалённой полонине у подножия Говерлы, где нет даже электричества, гуцулка Мария вместе со своей маленькой дочкой Настей ведёт хозяйство среди дикой природы Карпат. Она ухаживает за девятью коровами, варит традиционный буц и каждый день преодолевает трудности горной жизни.

Пока тысячи туристов ежедневно штурмуют самые высокие вершины страны, в нескольких километрах от популярных маршрутов течет совсем другая, обыденная жизнь. Именно туда — в приселок Козьмещик, откуда традиционно начинаются восхождения на Говерлу и Петрос, — и отправился Василий Сарана. Переночевав в небольшом домике Карпатского биосферного заповедника, он поднялся на отдаленную полонину и познакомился с хозяйкой, которая ведет здесь целое хозяйство практически в одиночку с ребенком.

Об этой семье путешественник и натуралист рассказал в своём видео из цикла "Wildlife Adventures".

Сыр, огонь и рабочий день с рассвета

Бытовых удобств на полонине — очень мало, а вот работы хозяйкам хватает на всю минуту. День Марии начинается с разжигания костра и печи: нужно нагреть много воды — и для скота, и для домашних нужд.

Відео дня

Главный источник дохода, обеспечивающий семью, — производство традиционного карпатского сыра, буца и вурды. Каждый день женщина перерабатывает десятки литров свежего молока, перемешивая его в больших котлах прямо над открытым огнем.

Маленькая Настя не остается в стороне — с детства помогает матери и осваивает секреты сыроделия, как в свое время делал и её старший брат, выросший на этой же полонине. А гостей, приезжающих в горы, здесь обязательно угостят не только свежим буцом, но и квасницей — кисломолочным напитком на сыворотке, который спасает от жажды в летнюю жару.

Мария ведет хозяйство Фото: YouTube

Волки, медведи и жизнь без света

Романтика горных пейзажей имеет и обратную сторону. Полонина окружена глухими заповедными лесами, где обитают волки и медведи, поэтому угроза со стороны дикой природы — часть повседневной жизни. К этому добавляется ещё одна существенная проблема: отсутствие стабильного электроснабжения, из-за чего даже простая домашняя работа или хранение продуктов превращаются в настоящее испытание.

Романтика горных пейзажей имеет и обратную сторону Фото: YouTube

По словам автора репортажа, увиденное поразило его до глубины души.

"Здесь всё держится на женских плечах и ежедневном тяжелом труде. Жить в таких условиях в одиночестве среди диких гор — это настоящий подвиг", — отмечает Василий Сарана.

Несмотря на все трудности, семья не сдается и продолжает беречь традиционный уклад жизни, который передается здесь из поколения в поколение.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В Карпатах обнаружили дом, которому 111 лет, где время словно остановилось. Дом построен из буковых бревен — древесина до сих пор не утратила своей прочности и прекрасно сохраняет тепло, поэтому внутри всегда царит уют.

Супруги — бывшая модель Лилия вместе с мужем Евгением — в 2020 году купили старый дом недалеко от Самбора во Львовской области. Потратили на неё сумму, сопоставимую со стоимостью подержанного автомобиля, и с тех пор своими руками приводят дом в порядок.

А ещё один мужчина поселился в заброшенном доме недалеко от Чернобыля — там, по его словам, с электричеством никаких проблем нет. Жильё оказалось довольно просторным и имело практически всё необходимое для комфортной жизни.