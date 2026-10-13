"Вот почему Путин вас бомбит": украинок силой "выгнали" из отеля в Молдове (фото)

Владелица отеля Diamond Hotel в Кишиневе поссорилась с украинскими туристками из-за того, что те навестили друзей, и начала высказываться в поддержку Путина. Об инциденте рассказала украинская блогерша в соцсетях. По её словам, прибытие полиции предотвратило дальнейшую эскалацию конфликта.

Девушки приехали в Кишинёв на поезде и решили заглянуть к друзьям, которые остановились в отеле. Планировали задержаться там ненадолго и принять душ, но что-то пошло не так. Подробнее об этом случае − в материале Фокуса.

По словам блогерши, на входе им заявили, что посторонним входить запрещено и необходимо бронировать номер. Администратор сослалась на регламент заведения, размещенный на сайте. Однако сами правила, которые девушки случайно нашли на листе бумаги в отеле, свидетельствовали об обратном: гости могут принимать посетителей, но не дольше часа.

"Совершенно случайно мы нашли листочек с правилами отеля, в котором указано, что гости имеют право заходить, но не более чем на час. И тут начинается треш-контент. Мы отстаиваем своё право зайти, а она начинает с нами ругаться", − рассказала блогерша.

Видео дня

Впоследствии владелица, по словам украинской туристки, инсценировала звонок в полицию и начала выдумывать обвинения в их адрес.

"Говорит, что звонит в полицию… Мы, оказывается, угрожаем ей ножом и разбили телевизор в комнате. На самом деле он уже был разбит, и тем более никаких угроз ножом не было. Потом мы узнаем, что она никуда не звонила, и вызываем полицию сами", − добавила она.

Оскорбления и политические нападки

Пока ждали патруль, спор обострился. По словам блогерши, женщина перешла на личности, а затем заговорила о войне.

"Она не просто переходила на личности, называя кого-то уродцем, а кого-то шлюхой… Она посягнула на святое − на Украину. "Вот вам и надо! Поэтому Путин вас бомбит. Путин − красавец. Нам вообще всё равно", − цитирует слова владелицы отеля автор видео.

Скандал в отеле Фото: Instagram

Когда, как выразилась девушка, слова иссякли, хозяйка вышла на улицу и пнула чемодан одной из подруг, которая в споре вообще не участвовала.

Приезд дочери и полиции

По словам блогерши, позже в отель прибыла дочь владелицы, которая вела себя столь же агрессивно и, вероятно, дошла бы до драки, если бы не молдавские полицейские.

На место происшествия прибыли полицейские Фото: Instagram

Обстоятельства инцидента и реакция правоохранительных органов в настоящее время выясняются.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

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