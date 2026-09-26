Женщина пожаловалась на невкусный кофе в концлагере: ее "навалили" за равнодушие (фото)

Туристка из Великобритании рассказала в TikTok о неудачной поездке в бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в Польше, пожаловавшись на качество кофе и напитков в местном заведении.

Видео мгновенно разлетелось по сети и вызвало волну критики — пользователи напомнили женщине, что речь идет о месте гибели 1,1 миллиона человек.

Жительница Великобритании вместе с дочерью посетила Государственный музей Аушвиц-Биркенау и решила поделиться впечатлениями со своими подписчиками. Однако вместо того, чтобы рассказать об историческом значении этого места, туристка сосредоточилась на меню кафетерия.

"Мы решили выпить кофе. У них нет кофе без кофеина, и они не предлагают никакого другого молока, кроме натурального", — пожаловалась она в своём видео.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Польше Фото: TikTok

Не обшёл без внимания и другие напитки. По словам женщины, клубничный смузи, который она заказала, оказался слишком разбавленным, а лимонад её дочери имел привкус, который она сравнила со "средством для чистки туалета".

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Сеть не простила: "Заткнись"

Публикация мгновенно вызвала бурю возмущения. Комментаторы напомнили автору видео, что она рассказывает о лагере смерти, где нацисты уничтожили 1,1 миллиона человек. Вместо извинений туристка посоветовала критикам "заткнуться".

Жительница Великобритании раскритиковала кофе в Освенциме Фото: TikTok

Впрочем, нашлись и те, кто ответил женщине той же монетой — сарказмом. "С тех пор, как сменилось руководство, всё пошло наперекосяк", — иронизировал один из пользователей. Другой добавил: "Да, моим родным, бабушке и дедушке, это тоже не понравилось в 40-х годах".

Обвинила музей в "монетизации Холокоста"

Не желая сдавать позиции, в одном из последующих комментариев туристка пошла ещё дальше — обвинила администрацию музея в коммерциализации трагедии.

"Это место должно быть мемориалом, а не туристической достопримечательностью", — заявила она, фактически переложив вину за свою нетактичность на самих организаторов.

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