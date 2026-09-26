Жінка поскаржилась на несмачну каву в концтаборі: їй "натоптали" за байдужість (фото)

Туристка з Великої Британії розповіла в TikTok про невдалу поїздку до колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі, поскаржившись на якість кави та напоїв у місцевому закладі.

Відео миттєво розлетілося мережею й викликало хвилю критики — користувачі нагадали жінці, що йдеться про місце загибелі 1,1 мільйона людей.

Жителька Британії разом із донькою відвідала Державний музей Аушвіц-Біркенау і вирішила поділитися враженнями з підписниками. Втім, замість розповіді про історичне значення місця, туристка зосередилася на меню кафетерію.

"Ми вирішили випити кави. У них немає кави без кофеїну, і вони не пропонують жодного іншого молока, крім натурального", — поскаржилася вона у своєму відео.

Концтабір Аушвіц-Біркенау в Польщі Фото: TikTok

Не менше дісталося й іншим напоям. За словами жінки, клубничний смузі, який вона замовила, виявився занадто розведеним, а лимонад її доньки мав присмак, який вона порівняла із "засобом для чищення туалету".

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Мережа не пробачила: "Заткнися"

Публікація миттєво викликала бурю обурення. Коментатори нагадали авторці відео, що вона розповідає про табір смерті, де нацисти знищили 1,1 мільйона людей. Замість вибачень туристка порадила критикам "заткнутися".

Жителька Британії розкритикувала каву в Освенцимі Фото: TikTok

Втім, знайшлися й ті, хто відповів жінці її ж монетою — сарказмом. "Відтоді, як змінилося керівництво, все пішло під укіс", — іронізував один із користувачів. Інший додав: "Так, моїм рідним, бабусі й дідусю, це теж не сподобалося у 40-х роках".

Звинуватила музей у "монетизації Голокосту"

Не бажаючи здавати позиції, в одному з подальших коментарів туристка пішла ще далі — звинуватила адміністрацію музею в комерціалізації трагедії.

"Це місце має бути меморіалом, а не туристичною визначною пам'яткою", — заявила вона, фактично переклавши провину зі своєї безтактності на самих організаторів.

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