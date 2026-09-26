Жінка поскаржилась на несмачну каву в концтаборі: їй "натоптали" за байдужість (фото)
Туристка з Великої Британії розповіла в TikTok про невдалу поїздку до колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі, поскаржившись на якість кави та напоїв у місцевому закладі.
Відео миттєво розлетілося мережею й викликало хвилю критики — користувачі нагадали жінці, що йдеться про місце загибелі 1,1 мільйона людей.
Жителька Британії разом із донькою відвідала Державний музей Аушвіц-Біркенау і вирішила поділитися враженнями з підписниками. Втім, замість розповіді про історичне значення місця, туристка зосередилася на меню кафетерію.
"Ми вирішили випити кави. У них немає кави без кофеїну, і вони не пропонують жодного іншого молока, крім натурального", — поскаржилася вона у своєму відео.
Не менше дісталося й іншим напоям. За словами жінки, клубничний смузі, який вона замовила, виявився занадто розведеним, а лимонад її доньки мав присмак, який вона порівняла із "засобом для чищення туалету".
Мережа не пробачила: "Заткнися"
Публікація миттєво викликала бурю обурення. Коментатори нагадали авторці відео, що вона розповідає про табір смерті, де нацисти знищили 1,1 мільйона людей. Замість вибачень туристка порадила критикам "заткнутися".
Втім, знайшлися й ті, хто відповів жінці її ж монетою — сарказмом. "Відтоді, як змінилося керівництво, все пішло під укіс", — іронізував один із користувачів. Інший додав: "Так, моїм рідним, бабусі й дідусю, це теж не сподобалося у 40-х роках".
Звинуватила музей у "монетизації Голокосту"
Не бажаючи здавати позиції, в одному з подальших коментарів туристка пішла ще далі — звинуватила адміністрацію музею в комерціалізації трагедії.
"Це місце має бути меморіалом, а не туристичною визначною пам'яткою", — заявила вона, фактично переклавши провину зі своєї безтактності на самих організаторів.
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