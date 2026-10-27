Куча продуктов за 3 евро: украинка рассказала об акциях в супермаркетах Германии (фото)

Беженка Татьяна, которая после начала полномасштабного вторжения живет и работает в Германии, рассказала об интересных акционных предложениях в немецких супермаркетах. Чтобы не выбрасывать продукты, срок годности которых скоро истечет, там устраивают крупные распродажи.

Девушка воспользовалась предложением популярной сети, где сотрудники упаковывают продукты (преимущественно овощи и фрукты) в специальные акционные пакеты. Перекладывать продукты запрещено, но покупатели могут заглянуть внутрь, чтобы оценить примерный ассортимент. Действительно ли это выгодно – читайте в специальном материале Фокуса.

"Что сегодня положили в пакет за 3 евро? На таких стойках стоят специальные пакеты для хранения овощей и фруктов. Перекладывать из них ничего нельзя, но заглянуть внутрь и понять состав можно. Смотрим, выбираем тот, который больше всего нравится, и идём домой. А сейчас я покажу, что мне сегодня досталось", – рассказывает Татьяна, зарегистрированная в сети под ником (@ddevochka_tanya).

Татьяна купила инжир и яблоки в хорошем состоянии Фото: TikTok Татьяна купила инжир и яблоки в хорошем состоянии Фото: TikTok

По её словам, людям не стоит стесняться брать такие пакеты. Ведь там совершенно нормальные продукты, которые нужно съесть в ближайшее время, чтобы они не испортились.

"Не нужно писать: „Оставьте это бедным, старикам, несчастным“. Друзья, эти пакетики называются „Спаси меня“. Туда складывают продукты, которые нужно съесть прямо сейчас. Они не испорчены. Кладут хорошие продукты, у которых может быть повреждена упаковка. Порвалась сетка на картошке, например. Это классная акция от магазинов. Поэтому не стесняйтесь – берите. Это не для бедных", – отмечает украинка.

Украинка говорит, что эти пакеты могут купить абсолютно все, а не только бедные люди Фото: TikTok

Затем она провела небольшой обзор содержимого, продемонстрировав содержимое приобретённого акционного набора с продуктами.

"В моей сумке было две упаковки винограда, упаковка инжира… Просто посмотрите: совершенно нормальный, хороший инжир. С ним всё в порядке! Три совершенно нормальных яблока, лимончик, картофель. Я не знаю, сколько здесь, где-то килограмм, наверное. Видите, его переложили в другой пакет, потому что, скорее всего, просто порвалась сетка", – объясняет Татьяна.

Картофель переложили в другую упаковку Фото: TikTok

Всё это обошлось ей всего в три евро.

"Это, кстати, довольно небольшое содержимое пакета. Просто увидела инжир в пакете и решила взять. Обычно кладут гораздо больше. Но в целом это всё равно очень классная идея, которая мне нравится", – подытожила блогерша, которая часто рассказывает о подобных предложениях.

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