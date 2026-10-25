Біженка переїхала на острів посеред океану і вже рік живе там: що вона розповідає (фото)

Ліна Кондесь ділиться своїм досвідом переїзду та адаптації в чужій країні. За словами жінки, для неї насамперед була важлива безпекова ситуація, а також можливість жити у комфортних умовах.

У соцмережах біженка відверто розповідає про ціни, зарплати, роботу, побут, подорожі та життя на краю світу – в Ісландії. Більше про її досвід, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Сьогодні я розповім, чи не пошкодувала про свій вибір. Ісландія дивувала мене із самих перших хвилин і дивує ще досі. Раніше у мене були мрії пожити в Америці, але після цього року я зрозуміла, що в Америці мрію побувати, а не жити", – розповідає вона.

Ліна називає Ісландію однією з найбезпечніших країн світу.

"Звісно, є якісь крадіжки чи злочини, але вони невеликі. У наших сусідів навіть вкрали газовий балон з тераси, але все ж таки тут набагато безпечніше, ніж в більшості країн. Якщо повернути час назад, я з великою впевненістю виберу цю країну знову", – зазначає вона.

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Ліна Кондесь з чоловіком в Ісландії Фото: Instagram

В Ісландії немає McDonald's, власної армії, а діти в садочку сплять на підлозі, а в школі діти ходять у шкарпетках без взуття.

Чи не найбільше українку приємно здивувала якість води. У перший день вони купили два літри, бо не знали, що в цій країні чиста вода біжить просто з крана. "Коли я відкрила гарячу воду, то вона пахнула тухлими яйцями, тож подумала, що тут вся вода така", – пояснює жінка.

На своєму YouTube-каналі (@MyIsland_life) вона проводить румтур та детальніше розповідає про переїзд.

А от одна з найбільших проблем для Ліни була погода. "За рік я прийняла вітер, дощ, сніг. Тепер вона не впливає на мій настрій. Єдине, що мене напружує, коли у всій Європі весна, тут ще й близько її немає", – зазначає Кондесь

Ліна Кондесь в Ісландії Фото: Instagram

Жінці дуже подобається ісландська мова, яку вона називає мовою вікінгів. Тепер українка прагне її вивчити, щоб вільно спілкуватися.

Люди в коментарях також діляться враженнями, а також ставлять Ліні багато запитань стосовно переїзду та адаптації в Ісландії.

"Я лиш була туристом. Дуже гарно. Але несамовито дорога країна";

"Дуже цікаво і красиво";

Обговорення у коментарях Фото: YouTube

"Я теж п'ю воду з крану тут в Ісландії";

"Тут класно, свіже повітря".

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