Беженка переехала на остров посреди океана и уже год живет там: о чем она рассказывает (фото)

Лина Кондес делится своим опытом переезда и адаптации в чужой стране. По словам женщины, для неё в первую очередь была важна ситуация с безопасностью, а также возможность жить в комфортных условиях.

В соцсетях беженка откровенно рассказывает о ценах, зарплатах, работе, быте, путешествиях и жизни на краю света – в Исландии. Подробнее о её опыте – читайте в материале Фокуса.

"Сегодня я расскажу, не пожалела ли я о своём выборе. Исландия удивляла меня с самых первых минут и удивляет до сих пор. Раньше у меня были мечты пожить в Америке, но после этого года я поняла, что в Америку я мечтаю побывать, а не жить", – рассказывает она.

Лина называет Исландию одной из самых безопасных стран мира.

"Конечно, бывают кражи или преступления, но они незначительные. У наших соседей даже украли газовый баллон с террасы, но всё же здесь гораздо безопаснее, чем в большинстве стран. Если бы можно было вернуть время назад, я с полной уверенностью выбрала бы эту страну снова", – отмечает она.

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Лина Кондес с мужем в Исландии Фото: Instagram

В Исландии нет McDonald's, нет собственной армии, а дети в детском саду спят на полу, а в школе ходят в носках без обуви.

Пожалуй, больше всего украинку приятно удивило качество воды. В первый день они купили два литра, потому что не знали, что в этой стране чистая вода течет прямо из крана. "Когда я открыла горячую воду, она пахла тухлыми яйцами, поэтому я подумала, что здесь вся вода такая", – объясняет женщина.

На своём YouTube-канале (@MyIsland_life) она проводит тур по комнате и подробнее рассказывает о переезде.

А вот одной из самых больших проблем для Лины была погода. "За год я привыкла к ветру, дождю, снегу. Теперь это не влияет на мое настроение. Единственное, что меня напрягает, – когда во всей Европе весна, а здесь её ещё и близко нет", – отмечает Кондес

Лина Кондес в Исландии Фото: Instagram

Женщине очень нравится исландский язык, который она называет языком викингов. Теперь украинка хочет его выучить, чтобы свободно общаться.

В комментариях люди также делятся впечатлениями и задают Лине много вопросов о переезде и адаптации в Исландии.

"Я была просто туристкой. Очень красиво. Но безумно дорогая страна";

"Очень интересно и красиво";

Обсуждение в комментариях Фото: YouTube

"Я тоже пью воду из-под крана здесь, в Исландии";

"Здесь классно, свежий воздух".

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