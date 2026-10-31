Культурная история Лондона: шестиэтажная штаб-квартира The Beatles выставлена ​​на продажу

Штаб-квартира мультимедийной компании Apple Corps по Овингтон-сквер, 27, основанная Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром, была выставлена ​​на продажу. Викторианский таунхаус, служивший базой организации почти три десятилетия, можно приобрести за 9,5 млн фунтов стерлингов или же около 576 млн гривен.

Историческое шестиэтажное здание, внесенное в список памятников архитектуры II категории, сочетает в себе офисные помещения и частные жилые зоны и, потенциально, может быть преобразовано в один большой семейный дом. Об этом сообщает компания Noble Harris, занимающаяся консультационными услугами в сфере коммерческой недвижимости.

Штаб-квартира Битлз Фото: из открытых источников

Сейчас с цокольного по третий этажи расположены офисы общей площадью приблизительно 245 "квадратов", а жилые помещения вверху занимают приблизительно 125 "квадратов".

План этажей Фото: из открытых источников

Офисный центр оборудован системой кондиционирования, пассажирским лифтом и, как указывается, "достаточным" количеством туалетов. Кроме того, покупатели получат доступ к частным садам в центре Овингтон-сквер.

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Частная территория для отдыха Фото: из открытых источников

Считается, что это единственное здание на площади, имеющее коммерческое назначение.

При этом на фотографиях, иллюстрирующих лот, показаны памятные вещи, связанные с легендарной "ливерпульской четверкой" и напоминающие о ее истории.

Стоит отметить, что сначала штаб-квартира мультимедийной корпорации Apple Corps Limited некоторое время находилась на Бейкер-стрит, потом работала на Вигмор-стрит, а в 1969-ом переехала на Сэвиль-Роу, где и состоялся знаменитый концерт The Beatles на крыше, ставший последним публичным выступлением группы. Сейчас компания готовится опять вернуться на Сэвил-Роу, освободив свою нынешнюю базу уже для нового владельца.

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