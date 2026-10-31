Культурная история Лондона: шестиэтажная штаб-квартира The Beatles выставлена на продажу
Штаб-квартира мультимедийной компании Apple Corps по Овингтон-сквер, 27, основанная Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром, была выставлена на продажу. Викторианский таунхаус, служивший базой организации почти три десятилетия, можно приобрести за 9,5 млн фунтов стерлингов или же около 576 млн гривен.
Историческое шестиэтажное здание, внесенное в список памятников архитектуры II категории, сочетает в себе офисные помещения и частные жилые зоны и, потенциально, может быть преобразовано в один большой семейный дом. Об этом сообщает компания Noble Harris, занимающаяся консультационными услугами в сфере коммерческой недвижимости.
Сейчас с цокольного по третий этажи расположены офисы общей площадью приблизительно 245 "квадратов", а жилые помещения вверху занимают приблизительно 125 "квадратов".
Офисный центр оборудован системой кондиционирования, пассажирским лифтом и, как указывается, "достаточным" количеством туалетов. Кроме того, покупатели получат доступ к частным садам в центре Овингтон-сквер.
Считается, что это единственное здание на площади, имеющее коммерческое назначение.
При этом на фотографиях, иллюстрирующих лот, показаны памятные вещи, связанные с легендарной "ливерпульской четверкой" и напоминающие о ее истории.
Стоит отметить, что сначала штаб-квартира мультимедийной корпорации Apple Corps Limited некоторое время находилась на Бейкер-стрит, потом работала на Вигмор-стрит, а в 1969-ом переехала на Сэвиль-Роу, где и состоялся знаменитый концерт The Beatles на крыше, ставший последним публичным выступлением группы. Сейчас компания готовится опять вернуться на Сэвил-Роу, освободив свою нынешнюю базу уже для нового владельца.
Ранее Фокус писал:
- Британский актер Том Харди под псевдонимом Frankie Pulitzer выпустил реп-альбом.
- Трагически погиб известный оскароносный музыкант Глен Хансард.
Кроме того, покойного Оззи Осборна увековечат в виде аватара в натуральную величину.