Сможет общаться с фанатами: покойного Оззи Осборна увековечат в виде аватара в натуральную величину

Оззи Осборн, скончавшийся в июле 2025 года в возрасте 76 лет, возвращается к жизни с помощью бота на базе искусственного интеллекта. Семья рок-легенды хочет увековечить бывшего фронтмена Black Sabbath в цифровом формате.

Семья пионера хэви-метала объединилась с технологической компанией Hyperreal и компанией Proto Hologram, занимающейся разработкой голограмм, чтобы создать аватар Оззи на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Daily Star.

Аватар музыканта сможет ходить, говорить и, вероятно, кивать головой, как Оззи, а также исполнять его хиты и взаимодействовать с фанатами. Вдова певца заявила, что уже видела предварительные тесты и впечатлена детализацией. Она не исключает, что впоследствии бот сможет выступать на концертах, а также появляться в фильмах и рекламе.

"Вы можете подойти и поговорить с Оззи, спросить его о чем угодно, и он вам ответит, вы можете сфотографироваться с Оззи", — рассказала о возможном взаимодействии с аватаром жена артиста.

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Кроме того, она подчеркнула, что "оцифровывает" своего мужа не ради денег, поскольку у нее и так все хорошо. Зато, по мнению женщины, так сохранится память о ее муже.

Оззи и Шэрон Осборны Фото: из открытых источников

Сын певца Джек Осборн, в свою очередь, отметил, что аватар его покойного отца будет выполнен "со вкусом", а не "ужасным". Он также не исключает, что эта передовая технология "превращения" очень понравилась бы его отцу.

"Либо мы это сделаем, либо это сделает кто-то другой", — категорически заявил Джек.

Оззи и Джек Осборны Фото: из открытых источников

По его словам, дело не в том, чтобы делать вид, будто Оззи до сих пор жив, а в том, чтобы его никогда не забыли.

Напомним, ранее Фокус писал:

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года после длительной ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона.

Оззи скончался всего через несколько недель после своего прощального выступления. 5 июля Осборн впервые за почти два десятилетия воссоединился со своими коллегами по оригинальному составу Black Sabbath на последнем концерте.

Последний концерт рок-музыканта стал его прощальным подарком жене Шэрон.