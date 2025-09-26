Оззи Осборн сделал последний подарок жене Шэрон, сыграв прощальный концерт (видео)

Прощальный концерт легендарного рок-музыканта Оззи Осборна стал его последним подарком жене Шэрон. Новый документальный фильм о лидере группы Black Sabbath расскажет о трогательных моментах из его жизни.

Режиссер полнометражного фильма — лауреат премии BAFTA Таня Александр, его выход запланирован на 7 октября. Это следует из содержания трейлера документального фильма о жизни лидера группы Black Sabbath "Оззи Осборн: Выхода нет" (Ozzy Osborne: No Escape from Now).

Картина исследует, как хроническая боль легенды повлияла на его психическое здоровье и сформировала музыку, которую он создавал в последние шесть лет жизни.

В одном из эпизодов фильма Шэрон говорит: "Что ты думаешь, если мы устроим большое прощальное шоу?" Оззи отвечает: "Я хочу сказать всем поклонникам спасибо за эти годы".

В фильме про Осборна, как пишет британский таблоид Daily Mail, вспоминается, что его депрессия из-за боли была настолько сильнойю, что музыкант не хотел вставать с постели/

"Какой смысл вообще вставать? Я не встану. Я не буду заниматься с физиотерапевтом. Какой смысл в этом?" — добавляет Шэрон Осборн.

Как Оззи Осборн поборол депрессию?

Певец рассказал, как его совместная работа с американским рэпером Post Malone "Take What You Want", инициированная Келли и продюсером Эндрю Уоттом и выпущенная в октябре 2019 года, положила начало новому музыкальному этапу в его карьере.

"Это действительно вытащило меня из хандры и помогло мне. Это было лучшее лекарство, которое я когда-либо принимал", — признается музыкант.

Картина представит зрителям архивные кадры дома и в студии Оззи, а также историю его решения выступить на церемонии закрытия Игр Содружества в Великобритании летом 2022 года и о его подготовке к этому выступлению в последнюю минуту.

Изначально режиссер хотела показать фильм еще при жизни Осборна. В записи примут участие музыканты Тони Айомми (Black Sabbath), Дафф Маккаган и Слэш (Guns N' Roses), Роберт Трухильо и Джеймс Хэтфилд (Metallica), Билли Айдол, Мейнард Джеймс Кинан (Tool) и Чад Смит (Red Hot Chili Peppers).

Гитарист Оззи Зак Уайлд, продюсер Эндрю Уотт, Билли Моррисон, Том Морелло (Rage Against The Machine), Майк Айнес (Alice In Chains) и Билли Корган (Smashing Pumpkins) также представят свои искренние воспоминания об Оззи.

Напомним, Оззи Осборн умер 22 июля после продолжительной ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона. На его состояние здоровья повлияли проблемы с наркотиками и алкоголем.

Гитарист Black Sabbath Закк Уайлд рассказывал об эмоциональном сообщении от Оззи Осборна. Музыкант говорил, что для него легенда рока Осборн стал "кем-то большим, чем коллегой по группе".