"Извини, я тебя не заметил": каким было последнее сообщение Оззи Осборна накануне смерти

Гитарист Black Sabbath Закк Уайлд вспомнил эмоциональное последнее сообщение, которое получил от Оззи Осборна: "Закки, прости, там было как в сумасшедшем доме. Я тебя не заметил. Спасибо за все".

В публикации Guitar World говорится, что последняя их встреча состоялась за кулисами, где собралась семья. Уайлд решил не беспокоить Осборна, думая, что еще будет возможность пообщаться позже. Но эта возможность так и не представилась.

Музыкант отметил, что их отношения выходили за рамки сцены — Оззи стал для него кем-то большим, чем коллегой по группе. Он назвал его похожим на старшего брата, с которым можно было и пошутить, и поговорить серьезно.

В общем, Закк Уайлд присоединился к миру Оззи в 1987 году и стал ключевой фигурой в его сольной карьере. Вместе они записали ряд культовых альбомов, среди которых No Rest for the Wicked (1988), No More Tears (1991) и Ozzmosis (1995).

Гитарист признался, что с юности был увлечён творчеством Black Sabbath и считал стиль Тони Айомми своей музыкальной основой. По его словам, совместная работа с Озборном всегда была естественной и органичной, без лишних сложных расчетов.

Отвечая на вопрос, где бы он был, если бы не встретил Оззи, Уайлд отметил, что все равно продолжал бы играть, потому что музыка для него — это не работа, а смысл жизни. Он объяснил, что роль Осборна в его жизни была похожа на ту, которую The Beatles сыграли для самого Оззи.

Как объяснил гитарист журналистам, то, что Озборн дал ему через Black Sabbath, а впоследствии и через сотрудничество с Рэнди Роудсом и Джейком Ли, стало для него "маяком света". Даже если бы он не играл с ним, это дало ему цель — быть музыкантом.

"Это дает тебе цель. Так что даже если бы я не играл с ним, он дал мне цель быть музыкантом. И, без сомнения, это всегда будет со мной", — пояснил он.

Также в публикации говорится, что после нескольких перерывов в сотрудничестве в течение 90-х и 2000-х годов, Уайлд вернулся к Осборну в 2017 году во время тура No More Tours II. Он оставался рядом до последнего — во время введения Оззи в Зал славы рок-н-ролла в 2024 году и во время его финального концерта 5 июля 2025 года в Бирмингеме.

Что известно о смерти Оззи Осборна

Ранее Фокус писал, что 22 июля в 76-летнем возрасте скончался звезда хэви-метала Оззи Осборн. Трагическое событие произошло через несколько недель после воссоединения с коллегами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для фанатов. Точную причину смерти звезды не назвали, однако на протяжении всей жизни он страдал различными заболеваниями.

Позже, 30 июля фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна провожали в последний путь в его родном Бирмингеме.Тысячи ванатов вышли на улицы, чтобы попрощаться с легендой.