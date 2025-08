"Вибач, я тебе не помітив": яким було останнє повідомлення Оззі Осборна напередодні смерті

Гітарист Black Sabbath Закк Вайлд пригадав емоційне останнє повідомлення, яке отримав від Оззі Осборна: "Заккі, вибач, там було як у божевільні. Я тебе не помітив. Дякую за все".

У публікації Guitar World йдеться, що остання їхня зустріч відбулася за лаштунками, де зібралася родина. Вайлд вирішив не турбувати Осборна, думаючи, що ще буде нагода поспілкуватися пізніше. Але ця нагода так і не настала.

Музикант зазначив, що їхні стосунки виходили за межі сцени — Оззі став для нього кимось більшим, ніж колегою по гурту. Він назвав його схожим на старшого брата, з яким можна було і пожартувати, і поговорити серйозно.

Загалом, Закк Вайлд приєднався до світу Оззі у 1987 році та став ключовою фігурою у його сольній кар’єрі. Разом вони записали низку культових альбомів, серед яких No Rest for the Wicked (1988), No More Tears (1991) та Ozzmosis (1995).

Гітарист зізнався, що з юності був захоплений творчістю Black Sabbath і вважав стиль Тоні Айоммі своєю музичною основою. За його словами, спільна робота з Озборном завжди була природною й органічною, без зайвих складних розрахунків.

Відповідаючи на запитання, де б він був, якби не зустрів Оззі, Вайлд зазначив, що все одно продовжував би грати, бо музика для нього — це не робота, а сенс життя. Він пояснив, що роль Осборна у його житті була схожа на ту, яку The Beatles відіграли для самого Оззі.

Як пояснив гітарист журналістам, те, що Озборн дав йому через Black Sabbath, а згодом і через співпрацю з Ренді Роудсом і Джейком Лі, стало для нього "маяком світла". Навіть якби він не грав з ним, це дало йому мету — бути музикантом.

"Це дає тобі мету. Тож навіть якби я не грав з ним, він дав мені мету бути музикантом. І, без сумніву, це завжди буде зі мною", — пояснив він.

Також у публікації йдеться, що після кількох перерв у співпраці протягом 90-х і 2000-х років, Вайлд повернувся до Осборна у 2017 році під час туру No More Tours II. Він залишався поруч до останнього — під час введення Оззі до Зали слави рок-н-ролу у 2024 році та під час його фінального концерту 5 липня 2025 року в Бірмінгемі.

Що відомо про смерть Оззі Осборна

Раніше Фокус писав, що 22 липня у 76-річному віці помер зірка хеві-металу Оззі Осборн. Трагічна подія сталася за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по Black Sabbath і проведення грандіозного прощального концерту для фанатів. Точну причину смерті зірки не назвали, однак протягом усього життя він страждав на різні захворювання.

Пізніше, 30 липня фронтмена гурту Black Sabbath Оззі Осборна проводжали в останній путь у його рідному Бірмінгемі.Тисячі фанатів вийшли на вулиці, щоб попрощатися з легендою.