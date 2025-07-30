Легенду року Оззі Осборна проводили в останній путь: тисячі фанатів вийшли в центр Бірмінгема (фото, відео)

Фронтмена гурту Black Sabbath Оззі Осборна проводжали в останній путь у його рідному Бірмінгемі. Перед смертю музикант просив, щоб його похорон не був сумною подією.

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Мільйони шанувальників зірки важкого року по світу переживають втрату. У Бірмінгемі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб попрощатися з легендою. Транслював церемонію телеканал Sky News.

Оззі Осборн помер — як проходила церемонія прощання

У центрі Бірмінгема на честь гурту Black Sabbath і Оззі Осборна встановили безліч банерів. Фанати стояли на вулиці Брод-стріт із квітами, постерами і фотографіями співака.

Катафалк із труною музиканта проїхав Брод-стріт

Хода пройшла до мосту Black Sabbath Bridge і пам'ятної лавки на честь гурту, на якій зображені портрети Осборна, Тоні Айоммі, Гізера Батлера і Білла Ворда. Біля мосту Black Sabbath є чавунні ворота, але їх було не видно через стіну квітів.

Процес очолював духовий оркестр, який грав пісні Black Sabbath. Катафалк із труною музиканта проїхав Брод-стріт, за ним слідували його родичі на автомобілях: дружина музиканта, 72-річна Шерон, і діти Джек, Емі та Келлі. З натовпу лунали вигуки: "З любов'ю, Осборни!"

Біля лавки на честь гурту Black Sabbath було багато людей

В інтерв'ю BBC Midlands Today гітарист Black Sabbath Тоні Айоммі сказав, що втрата Оззі була "як втрата брата".

"Я все ж думаю, що він тут, намагаюся написати йому повідомлення. На жаль, його більше немає", — сказав він.

Осборни зупинилися біля лавки Black Sabbath, щоб прочитати кілька з тисяч послань, які фанати залишили минулого тижня. Шерон, діти та онуки рок-зірки вітали людей

Перед смертю Осборн визнавав, що йому байдуже, як пройде його похорон. Головне, щоб це не було гнітючою подією, а сьогодні вона нагадувала свято, зазначають британські журналісти.

Оззі Осборн помер вранці 22 липня у віці 76 років. У момент смерті він був із сім'єю та оточений любов'ю, розповіли його родичі. Рок-зірка встиг емоційно попрощатися з шанувальниками на сцені під час останнього концерту в Бірмінгемі.

Нагадаємо, у Черкасах Оззі Осборну хотіли надати звання "Почесного городянина" за видатний внесок у розвиток культури.

Фокус раніше писав, що у Осборна було багато дорогих машин, до їх числа входили суперкари, представницькі седани і позашляховики.