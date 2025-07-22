"Пішов, оточений любов'ю": сім'я підтвердила смерть Оззі Осборна

Знаменитий рокер і фронтмен Black Sabbath помер уранці 22 липня. Менше трьох тижнів тому Оззі Осборн виступав у Бірмінгемі.

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У своїй заяві ввечері його сім'я повідомила: "З таким сумом, який неможливо висловити словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн помер сьогодні вранці. Він був із сім'єю і оточений любов'ю", пише Mirror.

Дружина Оззі Шерон і його діти Джек і Келлі попросили поважати їхнє сімейне життя в цей нелегкий час.

У липні рокер зміг емоційно попрощатися зі своїми шанувальниками на сцені, уперше з 2005 року возз'єднавшись зі своїми колегами по оригінальній групі Black Sabbath Тоні Айоммі, Гізером Батлером і Біллом Вордом.

"Ви не уявляєте, що я відчуваю. Спасибі вам від щирого серця", — сказав Осборн натовпу у своїй останній промові зі сцени в Бірмінгемі в рамках зіркового концерту Back to the Beginning. Оскільки Оззі Осборн понад п'ять років страждав на хворобу Паркінсона, більшу частину прощального виступу він провів сидячи на троні.

Останній концерт Оззі Осборна Фото: Getty Images

Музиканти з усього світу вже почали віддавати шану легенді року.

Девід Ковердейл, засновник і вокаліст рок-гурту Whitesnake, якого колись розглядали на роль фронтмена Black Sabbath, висловив співчуття, а американський хеві-метал гурт Metallica поділився зворушливою фотографією, зробленою з Осборном.

Оззі Осборн і гурт Metallica

Англійський рок-музикант Ронні Вуд також поспішив віддати данину пам'яті, написавши: "Мені дуже сумно чути про смерть Оззі Осборна. Який прекрасний прощальний концерт він дав у клубі Back To The Beginning у Бірмінгемі".

Син Джона Леннона, Шон Оно Леннон, написав у соціальних мережах: "Один із найвидатніших людей усіх часів. Спочивай з миром".

Кар'єра та життя Оззі Осборна

Народжений під ім'ям Джон Майкл Осборн 3 грудня 1948 року, співак виховувався батьками Ліліан і Джоном з трьома старшими сестрами і двома молодшими братами в невеликому будинку з двома спальнями в Бірмінгемі. Оззі розповідав, що ріс у бідності. В 11 років він зазнав насильства з боку двох хуліганів, у 14 років він намагався повіситися, але його врятував батько.

Він постійно прогулював школу і страждав від синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) і дислексії, а одного разу він напав на вчителя із залізним прутом. Єдиним предметом, який привертав його увагу в школі, була музика.

Осборн кинув навчання в 15 років і влаштувався різноробочим на бойню. А незадовго до свого 18-річчя він провів шість тижнів за ґратами через крадіжку телевізора.

Свій перший гурт Rare Breed він сформував у 19 років разом із басистом Гізером Батлером.

Коли пара посварилася зі своїми колегами по групі, вони приєдналися до Айоммі і Ворда, щоб 1968 року заснувати гурт Black Sabbath, який спочатку називався Earth.

Концерт Black Sabbath 1975 року

У 1969 році вони перейменували гурт на честь свого улюбленого фільму жахів. Гурт швидко здобув репутацію музикантів, які грають із сатанинськими та окультними темами.

Їхній перший альбом, який називався просто Black Sabbath, починався з дзвону церковного дзвону і містив у собі такі слова: "Залиште Землю Сатані та його рабам".

Саме ця тема спонукала тодішнього кардинала Йозефа Ратцінгера, який згодом став Папою Римським, засудити самопроголошеного "Князя Темряви" за його "прихований сатанинський вплив" і закликати його припинити виконання "сатанинських ритуалів" на концертах. Але найскандальніший момент у кар'єрі Осборна стався, коли він відкусив голову кажана, кинутого на сцену під час сольного виступу. Пізніше він стверджував, що думав, що вона зроблена з гуми.

Осборн побудував надзвичайно успішну сольну кар'єру після того, як 1979 року його вигнали з гурту через його витівки, пов'язані з наркотиками.

Але його витівки за межами сцени тривали. У 1989 році він намагався вбити Шерон, перебуваючи під впливом наркотиків, а за сім років до цього помочився на стародавній кенотаф Аламо в Техасі, за що йому заборонили в'їзд до Сан-Антоніо на десять років.

У 2003 році він також зазнав травм унаслідок аварії на квадроциклі у себе вдома у Великій Британії, що серйозно позначилося на його здоров'ї.

Але на початку 2000-х він став зіркою реаліті-шоу "Сімейка Осборнів", позбувшись алкогольної та наркотичної залежності за допомогою своєї дружини Шерон.

Промо шоу "Сімейка Осборнів" Фото: Скриншот

Двоє його і Шерон дітей, Келлі і Джек, самі стали зірками, тоді як їхня інша дочка Емі відмовилася зніматися в шоу.

Шерон, з якою Оззі Осборн одружився 1982 року, стала його другою дружиною. З 1971 по 1982 рік Оззі був одружений з Тельмою Райлі. У пари народилися діти Джессіка і Луї, а Осборн також усиновив сина Тельми Елліота. Але вони розлучилися через проблеми Оззі з наркотиками.

Останній концерт Оззі Осборна

Примітно, але в інтерв'ю 1996 року Оззі Осборн припустив, якою б могла бути його епітафія.

"Річ у тім, що, що б я не робив, моєю епітафією буде: "Оззі Осборн, народився 3 грудня 1948 року. Помер, коли б то не було. І відкусив голову кажана", — пожартував рокер.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як Оззі Осборн став легендою рок-музики.

Раніше Оззі також виставив на продаж свою ДНК, пожартувавши, що його можна буде клонувати.