"Ушел, окруженный любовью": семья подтвердила смерть Оззи Осборна

Знаменитый рокер и фронтмен Black Sabbath скончался утром 22 июля. Менее трех недель назад Оззи Осборн выступал в Бирмингеме.

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В своем заявлении вечером его семья сообщила: "С такой грустью, которую невозможно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был с семьей и окружен любовью", пишет Mirror.

Супруга Оззи Шэрон и его дети Джек и Келли попросили уважать их семейную жизнь в это нелегкое время.

В июле рокер смог эмоционально попрощаться со своими поклонниками на сцене, впервые с 2005 года воссоединившись со своими коллегами по оригинальной группе Black Sabbath Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом.

"Вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца", — сказал Осборн толпе в своей последней речи со сцены в Бирмингеме в рамках звездного концерта Back to the Beginning. Поскольку Оззи Осборн более пяти лет страдал болезнью Паркинсона, большую часть прощального выступления он провел сидя на троне.

Последний концерт Оззи Осборна Фото: Getty Images

Музыканты со всего мира уже начали отдавать дань уважения легенде рока.

Дэвид Ковердейл, основатель и вокалист рок-группы Whitesnake, который, когда-то рассматривался на роль фронтмена Black Sabbath, выразил соболезнования, а американская хэви-метал группа Metallica поделилась трогательной фотографией, сделанной с Осборном.

Оззи Осборн и группа Metallica

Английский рок-музыкант Ронни Вуд также поспешил отдать дань памяти, написав: "Мне очень грустно слышать о смерти Оззи Осборна. Какой прекрасный прощальный концерт он дал в клубе Back To The Beginning в Бирмингеме".

Сын Джона Леннона, Шон Оно Леннон, написал в социальных сетях: "Один из величайших людей всех времен. Покойся с миром".

Карьера и жизнь Оззи Осборна

Родившийся под именем Джон Майкл Осборн 3 декабря 1948 года, певец воспитывался родителями Лилиан и Джоном с тремя старшими сестрами и двумя младшими братьями в небольшом доме с двумя спальнями в Бирмингеме. Оззи рассказывал, что рос в бедности. В 11 лет он подвергся насилию со стороны двух хулиганов, в 14 лет он пытался повеситься, но его спас отец.

Он постоянно прогуливал школу и страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и дислексии, а однажды он напал на учителя с железным прутом. Единственным предметом, который привлекал его внимание в школе, была музыка.

Осборн бросил учебу в 15 лет и устроился разнорабочим на скотобойню. А незадолго до своего 18-летия он провел шесть недель за решеткой из-за кражи телевизора.

Свою первую группу Rare Breed он сформировал в 19 лет вместе с басистом Гизером Батлером.

Когда пара рассорилась со своими коллегами по группе, они присоединились к Айомми и Уорду, чтобы в 1968 году основать группу Black Sabbath, которая изначально называлась Earth.

Концерт Black Sabbath в 1975 году

В 1969 году они переименовали группу в честь своего любимого фильма ужасов. Группа быстро приобрела репутацию музыкантов, играющих с сатанинскими и оккультными темами.

Их первый альбом, который назывался просто Black Sabbath, начинался со звона церковного колокола и включал в себя следующие слова: "Оставьте Землю Сатане и его рабам".

Именно эта тема побудила тогдашнего кардинала Йозефа Ратцингера, который впоследствии стал Папой Римским, осудить самопровозглашенного "Князя Тьмы" за его "скрытое сатанинское влияние" и призвать его прекратить исполнение "сатанинских ритуалов" на концертах. Но самый скандальный момент в карьере Осборна произошел, когда он откусил голову летучей мыши, брошенной на сцену во время сольного выступления. Позже он утверждал, что думал, что она сделана из резины.

Осборн построил чрезвычайно успешную сольную карьеру после того, как в 1979 году его выгнали из группы из-за его выходок, связанных с наркотиками.

Но его выходки за пределами сцены продолжались. В 1989 году он пытался убить Шэрон, находясь под воздействием наркотиков, а за семь лет до этого помочился на древний кенотаф Аламо в Техасе, за что ему запретили въезд в Сан-Антонио на десять лет.

В 2003 году он также получил травмы в результате аварии на квадроцикле у себя дома в Великобритании, что серьезно отразилось на его здоровье.

Но в начале 2000-х он стал звездой реалити-шоу "Семейка Осборнов", избавившись от алкогольной и наркотической зависимости с помощью своей супруги Шэрон.

Промо шоу "Семейка Осборнов" Фото: Скриншот

Двое его и Шэрон детей, Келли и Джек, сами стали звездами, в то время как их другая дочь Эми отказалась сниматься в шоу.

Шэрон, на которой Оззи Осборн женился в 1982 году, стала его второй женой. С 1971 по 1982 год Оззи был женат на Тельме Райли. У пары родились дети Джессика и Луи, а Осборн также усыновил сына Тельмы Эллиота. Но они расстались из-за проблем Оззи с наркотиками.

Последний концерт Оззи Осборна

Примечательно, но в интервью 1996 года Оззи Осборн предположил, какой бы могла быть его эпитафия.

"Дело в том, что, что бы я ни делал, моей эпитафией будет: "Оззи Осборн, родился 3 декабря 1948 года. Умер, когда бы то ни было. И откусил голову летучей мыши", — пошутил рокер.

Напомним, Фокус писал о том, как Оззи Осборн стал легендой рок-музыки.

Ранее Оззи также выставил на продажу свою ДНК, пошутив, что его можно будет клонировать.