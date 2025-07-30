Легенду рока Оззи Осборна проводили в последний путь: тысячи фанатов вышли в центр Бирмингема (фото, видео)

Фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна провожали в последний путь в его родном Бирмингеме. Перед смертью музыкант просил, чтобы его похороны не были печальным событием.

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Миллионы поклонников звезды тяжелого рока по миру переживают утрату. В Бирмингеме тысячи человек вышли на улицы, чтобы проститься с легендой. Транслировал церемонию телеканал Sky News.

Оззи Осборн умер — как проходила церемония прощания

В центре Бирмингема в честь группы Black Sabbath и Оззи Осборна установили множество баннеров. Фанаты стояли на улице Брод-cтрит с цветами, постерами и фотографиями певца.

Катафалк с гробом музыканта проехал по Брод-стрит

Шествие прошло к мосту Black Sabbath Bridge и памятной скамейки в честь группы, на которой изображены портреты Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда. У моста Black Sabbath есть чугунные ворота, но их было не видно из-за стены цветов.

Процесс возглавлял духовой оркестр, играющий песни Black Sabbath. Катафалк с гробом музыканта проехал по Брод-стрит, за ним следовали его родственники на автомобилях: жена музыканта, 72-летняя Шэрон, и дети Джек, Эми и Келли. Из толпы раздавались возгласы: "С любовью, Осборны!"

У скамейки в честь группы Black Sabbath было много людей

В интервью BBC Midlands Today гитарист Black Sabbath Тони Айомми сказал, что потеря Оззи была "как потеря брата".

"Я все же думаю, что он тут, пытаюсь написать ему сообщение. Увы, его больше нет", — сказал он.

Осборны остановились у скамейки Black Sabbath, чтобы прочитать несколько из тысяч посланий, которые фанаты оставили на прошлой недели. Шэрон, дети и внуки рок-звезды приветствовали людей

Перед смертью Осборн признавал, что ему все равно, как пройдут его похороны. Главное, чтобы это не было удручающим событием, а сегодня оно напоминало праздник, отмечают британские журналисты.

Оззи Осборн умер утром 22 июля в возрасте 76 лет. В момент смерти он был с семьей и окружен любовью, рассказали его родственники. Рок-звезда успел эмоционально попрощаться с поклонниками на сцене во время последнего концерта в Бирмингеме.

Напомним, в Черкассах Оззи Осборну хотели присвоить звание "Почетного горожанина" за выдающийся вклад в развитие культуры.

Фокус ранее писал, что у Осборна было много дорогих машин, в их число входили суперкары, представительские седаны и внедорожники.