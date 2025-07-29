Оззи Осборн может стать почетным гражданином Черкасс (фото)

В Черкассах решили увековечить память легендарного британского музыканта Оззи Осборна, который скончался 22 июля на 77-м году жизни.

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На сайте мэрии города появилась петиция авторства Евгения Поповича, который собирает подписи за то, чтобы присвоить Оззи Осборну звание "Почетного горожанина Черкасс" за выдающийся вклад в развитие культуры.

Чтобы депутаты рассмотрели ее, необходимо собрать 500 подписей. На момент написания материала петицию подписали 67 человек.

Фото: Скриншот

Напомним, Оззи Осборн, страдавший болезнью Паркинсона и другими недугами, скончался через несколько недель после того, как дал свой последний концерт.

Он мечтал, что его внук Сид пойдет по его стопам и станет артистом.

Прощание с фронтменом Black Sabbath состоится в среду, 30 июля, когда похоронная процессия пройдет через Бирмингем. Местные власти уже готовятся к наплыву фанатов, а для тех, кто не сможет присутствовать лично, организуют онлайн-трансляцию.

Ранее Фокус писал, как Оззи Осборн стал легендой музыки.