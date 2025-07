Оззи Осборн рассказал друзьям о своих мечтах о будущем за несколько дней до смерти

Незадолго до смерти легенда рок-музыки участвовал в фотосессии с семьей и друзьями. Оззи Осборн признался, что хочет посвятить свою жизнь внукам.

На съемках Оззи Осборн рассказал целой плеяде своих звездных друзей, что его внук Сид пойдет по его стопам и станет артистом, пишет Mirror.

У 76-летнего музыканта сложились прекрасные отношения с двухлетним Сидни, сыном от дочери Оззи Келли Осборн. Друзья звезды говорят, что Оззи хвастался, что Сидни, родившийся в ноябре 2022 года, уже во время его визитов проявлял признаки музыкального таланта. Один музыкант, пожелавший остаться анонимным, вспоминал, как Оззи "не переставал сиять, рассказывая о Сидни и о том, как он обожал этого ребенка".

Оззи Осборн с внуком Сидни Фото: Ozzy Osbourne/Instagram

Инсайдер сказал: "Оззи просто обожал хвастаться талантом и голосом Сидни. Между ними возникла настоящая связь, когда он сажал его к себе на колени, дурачился и смеялся. В тот момент было видно, что он все еще Оззи, но теперь он еще и любящий дедушка, который обожает своего внука".

4 июля Оззи сфотографировался с членами семьи и с Сидни на коленях. Снимки сделал друг рокера, фотограф Росс Халфин. Встреча была празднованием и выражением благодарности артистам, которые согласились принять участие в том, что стало самым кассовым благотворительным шоу всех времен.

Также были сделаны фотографии Оззи с крупнейшими звездами рок-музыки, которые позже появились вместе с ним на концерте Back To The Beginning на следующий день в Villa Park. Менее чем через три недели Оззи скончался.

Оззи Осборн с друзьями-рокерами

Том Морелло из Rage Against the Machine и Шэрон Осборн постарались собрать на концерте всех товарищей Оззи. Среди выступавших, среди прочих, были Стивен Тайлер, Metallica, Эксл Роуз и Слэш из Guns N' Roses, Билли Корган из The Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Pantera, Tool, Grija, Фред Дерст из Limp Bizkit и Джонатан Дэвис из Korn.

Еще один друг Оззи Осборна отметил, что Оззи был очень тронут, увидев столько известных людей, пришедших поддержать его.

"Пока они его хвалили, он постоянно повторял что-то вроде: "Я, черт возьми, не знаю, что сказать". Это было действительно ошеломляюще, но очень сильно", - рассказал он.

Напомним, Оззи Осборн, фронтмен Black Sabbath, скончался 22 июля. Его семья сообщила, что "он ушел, окруженный любовью".

