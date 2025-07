Оззі Осборн розповів друзям про свої мрії про майбутнє за кілька днів до смерті

Незадовго до смерті легенда рок-музики брав участь у фотосесії з сім'єю і друзями. Оззі Осборн зізнався, що хоче присвятити своє життя онукам.

Related video

На зйомках Оззі Осборн розповів цілій плеяді своїх зіркових друзів, що його онук Сід піде його стопами і стане артистом, пише Mirror.

У 76-річного музиканта склалися чудові стосунки з дворічним Сідні, сином від дочки Оззі Келлі Осборн. Друзі зірки кажуть, що Оззі хвалився, що Сідні, який народився в листопаді 2022 року, вже під час його візитів виявляв ознаки музичного таланту. Один музикант, який побажав залишитися анонімним, згадував, як Оззі "не переставав сяяти, розповідаючи про Сідні і про те, як він обожнював цю дитину".

Оззі Осборн з онуком Сідні Фото: Ozzy Osbourne/Instagram

Інсайдер сказав: "Оззі просто обожнював хвалитися талантом і голосом Сідні. Між ними виник справжній зв'язок, коли він садив його до себе на коліна, дуркував і сміявся. У той момент було видно, що він все ще Оззі, але тепер він ще й люблячий дідусь, який обожнює свого онука".

4 липня Оззі сфотографувався з членами сім'ї і з Сідні на колінах. Знімки зробив друг рокера, фотограф Росс Галфін. Зустріч була святкуванням і висловленням подяки артистам, які погодилися взяти участь у тому, що стало найкасовішим благодійним шоу всіх часів.

Також були зроблені фотографії Оззі з найбільшими зірками рок-музики, які пізніше з'явилися разом із ним на концерті Back To The Beginning наступного дня у Villa Park. Менш ніж через три тижні Оззі помер.

Оззі Осборн із друзями-рокерами

Том Морелло з Rage Against the Machine і Шерон Осборн постаралися зібрати на концерті всіх товаришів Оззі. Серед тих, хто виступав, серед інших, були Стівен Тайлер, Metallica, Ексл Роуз і Слеш з Guns N' Roses, Біллі Корган з The Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Pantera, Tool, Grija, Фред Дерст з Limp Bizkit і Джонатан Девіс з Korn.

Ще один друг Оззі Осборна зазначив, що Оззі був дуже зворушений, побачивши стільки відомих людей, які прийшли підтримати його.

"Поки вони його хвалили, він постійно повторював щось на кшталт: "Я, чорт забирай, не знаю, що сказати". Це було дійсно приголомшливо, але дуже сильно", — розповів він.

Нагадаємо, Оззі Осборн, фронтмен Black Sabbath, помер 22 липня. Його сім'я повідомила, що "він пішов, оточений любов'ю".

Також Фокус писав про те, як Оззі Осборн став легендою рок-музики.