Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Оззі Осборн розповів друзям про свої мрії про майбутнє за кілька днів до смерті

оззі осборн остання фотосесія
Оззі Осборн із друзями-рокерами | Фото: Ozzy Osbourne/Instagram

Незадовго до смерті легенда рок-музики брав участь у фотосесії з сім'єю і друзями. Оззі Осборн зізнався, що хоче присвятити своє життя онукам.

Related video

На зйомках Оззі Осборн розповів цілій плеяді своїх зіркових друзів, що його онук Сід піде його стопами і стане артистом, пише Mirror.

У 76-річного музиканта склалися чудові стосунки з дворічним Сідні, сином від дочки Оззі Келлі Осборн. Друзі зірки кажуть, що Оззі хвалився, що Сідні, який народився в листопаді 2022 року, вже під час його візитів виявляв ознаки музичного таланту. Один музикант, який побажав залишитися анонімним, згадував, як Оззі "не переставав сяяти, розповідаючи про Сідні і про те, як він обожнював цю дитину".

Оззі Осборн онук
Оззі Осборн з онуком Сідні
Фото: Ozzy Osbourne/Instagram

Інсайдер сказав: "Оззі просто обожнював хвалитися талантом і голосом Сідні. Між ними виник справжній зв'язок, коли він садив його до себе на коліна, дуркував і сміявся. У той момент було видно, що він все ще Оззі, але тепер він ще й люблячий дідусь, який обожнює свого онука".

4 липня Оззі сфотографувався з членами сім'ї і з Сідні на колінах. Знімки зробив друг рокера, фотограф Росс Галфін. Зустріч була святкуванням і висловленням подяки артистам, які погодилися взяти участь у тому, що стало найкасовішим благодійним шоу всіх часів.

Також були зроблені фотографії Оззі з найбільшими зірками рок-музики, які пізніше з'явилися разом із ним на концерті Back To The Beginning наступного дня у Villa Park. Менш ніж через три тижні Оззі помер.

Оззі Осборн із друзями-рокерами

Том Морелло з Rage Against the Machine і Шерон Осборн постаралися зібрати на концерті всіх товаришів Оззі. Серед тих, хто виступав, серед інших, були Стівен Тайлер, Metallica, Ексл Роуз і Слеш з Guns N' Roses, Біллі Корган з The Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Pantera, Tool, Grija, Фред Дерст з Limp Bizkit і Джонатан Девіс з Korn.

Ще один друг Оззі Осборна зазначив, що Оззі був дуже зворушений, побачивши стільки відомих людей, які прийшли підтримати його.

"Поки вони його хвалили, він постійно повторював щось на кшталт: "Я, чорт забирай, не знаю, що сказати". Це було дійсно приголомшливо, але дуже сильно", — розповів він.

Нагадаємо, Оззі Осборн, фронтмен Black Sabbath, помер 22 липня. Його сім'я повідомила, що "він пішов, оточений любов'ю".

Також Фокус писав про те, як Оззі Осборн став легендою рок-музики.