Оззи Осборна похоронят завтра: где посмотреть онлайн

Прощание с фронтменом Black Sabbath состоится в среду, когда похоронная процессия пройдет через Бирмингем. Местные власти уже готовятся к наплыву фанатов, а для тех, кто не сможет присутствовать лично, организуют онлайн-трансляцию.

Как сообщает BBC, церемония прощания с 76-летним Оззи Осборном, который умер 22 июля, начнется в 13:00 по британскому летнему времени (15:00 — по киевскому времени). Катафалк с телом музыканта пройдет через центральную часть Бирмингема — родного города легенды хэви-метала — в частности Брод-стрит, где уже собрались поклонники со всего мира.

Маршрут процессии будет включать знаковые места для фанатов — мост Black Sabbath и скамью в его честь, где поклонники оставляют цветы и послания. По словам радиоведущего BBC WM Эда Джеймса, именно там катафалк остановится, чтобы семья могла увидеть море почета и воспоминаний.

Мэр Бирмингема Зафар Икбал назвал Осборна "живой легендой", отметив: "Он прославил Бирмингем и Астон на весь мир". Глава города поблагодарил семью за организацию мероприятия и добавил, что местные власти гордятся возможностью провести церемонию. Все расходы на ее проведение взяла на себя семья певца.

Перед захоронением город закроет для транспорта участок Брод-стрит с 07:00, общественный транспорт будет перенаправлен. Ожидается большое количество посетителей — прибыли уже гости из Мексики, США, Польши и Греции. Одно из писем из Греции содержало обращение: "Ты был светом во тьме, самым скромным и самым славным сумасшедшим. Спасибо за музыку".

Онлайн-трансляция будет доступна со скамейки Black Sabbath, а все желающие смогут почтить память Осборна в Музее и художественной галерее Бирмингема. Там открыта книга соболезнований и выставка "Герой рабочего класса Оззи Осборн", которую ранее презентовала его жена Шэрон.

Другие достопримечательности, посвященные Осборну, включают мурал группы на Navigation Street, скульптуру Ozzy the Bull на станции New Street и паб The Station, где Black Sabbath впервые выступили в 1968 году. Этот паб теперь признан местом рождения жанра.

Житель Астона Али Заман, который живет в бывшем доме семьи Осборнов, заявил, что создал специальный электронный адрес для фанатов, желающих поделиться воспоминаниями. Он планирует разместить их на отдельном сайте, доступном бесплатно.

Тем временем петиция о переименовании местного аэропорта в честь рок-звезды набрала более 46 тысяч подписей. Администрация аэропорта сообщила, что рассмотрит возможность почтения наследия музыканта.

