Оззі Осборна поховають завтра: де подивитись онлайн

Прощання з фронтменом Black Sabbath відбудеться в середу, коли похоронна процесія пройде через Бірмінгем. Місцева влада вже готується до напливу фанатів, а для тих, хто не зможе бути присутнім особисто, організують онлайн-трансляцію.

Як повідомляє BBC, церемонія прощання з 76-річним Оззі Осборном, який помер 22 липня, розпочнеться о 13:00 за британським літнім часом (15:00 – за київським часом). Катафалк із тілом музиканта пройде через центральну частину Бірмінгема – рідного міста легенди хеві-металу – зокрема Брод-стріт, де вже зібралися шанувальники з усього світу.

Маршрут процесії включатиме знакові місця для фанатів – міст Black Sabbath і лаву на його честь, де прихильники залишають квіти й послання. За словами радіоведучого BBC WM Еда Джеймса, саме там катафалк зупиниться, щоб родина могла побачити море шани та спогадів.

Мер Бірмінгема Зафар Ікбал назвав Осборна "живою легендою", зазначивши: "Він прославив Бірмінгем і Астон на весь світ". Очільник міста подякував родині за організацію заходу і додав, що місцева влада пишається можливістю провести церемонію. Всі витрати на її проведення взяла на себе родина співака.

Перед похованням місто закриє для транспорту ділянку Брод-стріт з 07:00, громадський транспорт буде перенаправлено. Очікується велика кількість відвідувачів – прибули вже гості з Мексики, США, Польщі та Греції. Один із листів із Греції містив звернення: "Ти був світлом у темряві, найскромнішим і найславетнішим божевільним. Дякуємо за музику".

Онлайн-трансляція буде доступна з лави Black Sabbath, а всі охочі зможуть вшанувати пам’ять Осборна в Музеї та художній галереї Бірмінгема. Там відкрито книгу співчуття та виставку "Герой робітничого класу Оззі Осборн", яку раніше презентувала його дружина Шерон.

Інші пам’ятки, присвячені Осборну, включають мурал гурту на Navigation Street, скульптуру Ozzy the Bull на станції New Street та паб The Station, де Black Sabbath уперше виступили у 1968 році. Цей паб тепер визнано місцем народження жанру.

Житель Астона Алі Заман, який мешкає в колишньому будинку родини Осборнів, заявив, що створив спеціальну електронну адресу для фанатів, охочих поділитися спогадами. Він планує розмістити їх на окремому сайті, доступному безкоштовно.

Тим часом петиція щодо перейменування місцевого аеропорту на честь рок-зірки набрала понад 46 тисяч підписів. Адміністрація аеропорту повідомила, що розгляне можливість вшанування спадку музиканта.

