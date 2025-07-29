Оззі Осборн може стати почесним громадянином Черкас (фото)

У Черкасах вирішили увічнити пам'ять легендарного британського музиканта Оззі Осборна, який помер 22 липня на 77-му році життя.

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На сайті мерії міста з'явилася петиція авторства Євгена Поповича, який збирає підписи за те, щоби присвоїти Оззі Осборну звання "Почесного городянина Черкас" за видатний внесок у розвиток культури.

Щоб депутати розглянули її, необхідно зібрати 500 підписів. На момент написання матеріалу петицію підписали 67 осіб.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона та інші недуги, помер через кілька тижнів після того, як дав свій останній концерт.

Він мріяв, що його онук Сід піде по його стопах і стане артистом.

Прощання з фронтменом Black Sabbath відбудеться в середу, 30 липня, коли похоронна процесія пройде через Бірмінгем. Місцева влада вже готується до напливу фанатів, а для тих, хто не зможе бути присутнім особисто, організують онлайн-трансляцію.

Раніше Фокус писав, як Оззі Осборн став легендою музики.