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Авто

Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: на каких авто ездил Оззи Озборн (фото)

Оззи Осборн авто
Оззи Озборн за рулем своего Audi R8 | Фото: LA Times

Оззи Осборн, который ушел из жизни после тяжелой болезни, владел многими недешевыми авто. В разные годы в его гараже были суперкары, представительские седаны и дорогие внедорожники.

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Певец не был страстным автомобилистом, однако не жалел денег на машины и мог позволить себе лучшие модели. Фокус расскажет о самых известных авто Оззи Осборна.

Triumph Herald 1967
Triumph Herald

Как известно, будущий рокер был "трудным" подростком, поэтому неудивительно, что на водительские права он сдал не сразу. Первое авто Оззи Осборна — скромный Triumph Herald на 60 сил.

Range Rover 1970 года
Range Rover
Фото: Land Rover

Впрочем, совсем скоро музыка начала приносить немалые заработки и в 70-х Осборн пересел на подержанный внедорожник Range Rover, а затем приобрел новый Mercedes 280 SE. Оззи рассказывал, что немецкое авто было замечательным, но проблемным.

Mercedes-Benz W126
Мерседес 280 SE
Фото: Mercedes-Benz

Уже через три недели после покупки жена Шэрон Осборн ударила Mercedes, когда завозила детей в школу. Когда же машину забрали для ремонта, то на стоянку СТО пробрались воры и похитили магнитолу и сняли колеса.

Jaguar XJ12
Jaguar XJ12
Фото: Jaguar

На смену Mercedes 280 SE пришел Jaguar XJ12. Оззи Осборн рассказывал, что как-то разогнался на нем до 210 км/ч и подумал, что если лопнет шина, то мгновенно наступит конец. Также он отмечал, что двигатель V12 имел немалый "аппетит" и поэтому в авто установили сразу два бензобака.

Daimler DS420
Daimler DS420

Особого упоминания заслуживает роскошный черный лимузин Daimler DS420, который прекрасно подходил к образу Князя тьмы. Хотя певец пользовался и значительно более скромным универсалом Volvo 245 1982 года.

Aston Martin DB7
Aston Martin DB7 Vantage

В 90-х коллекцию авто Оззи Осборна пополнил Aston Martin DB7 Vantage, а в 2000-х появились люксовый Rolls-Royce Phantom, суперкары Audi R8 и Ferrari 458, на котором певец попал в ДТП в Лос-Анджелесе.

Rolls-Royce Phantom
Rolls-Royce Phantom
Фото: Rolls-Royce

В США Оззи приобрел еще и Ferrari California, с которым связан курьезный случай. Когда рокер пришел в автосалон в Лос-Анджелесе выбирать суперкар, то не знал его названия.

"Парень из шоурума спросил: "Как вам Калифорния?", — вспоминал потом Осборн, — А я ответил, что погода здесь просто замечательная".

Ferrari California
Ferrari California
Фото: Ferrari

Однако в 2013 году Оззи Осборн лишился всего своего автопарка, стоимость которого достигла миллиона долларов. Жена Шэрон увидела, что он снова начал злоупотреблять алкоголем и продала все его машины.

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