Ferrari, Aston Martin и Rolls-Royce: на каких авто ездил Оззи Озборн (фото)

Оззи Осборн, который ушел из жизни после тяжелой болезни, владел многими недешевыми авто. В разные годы в его гараже были суперкары, представительские седаны и дорогие внедорожники.

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Певец не был страстным автомобилистом, однако не жалел денег на машины и мог позволить себе лучшие модели. Фокус расскажет о самых известных авто Оззи Осборна.

Triumph Herald

Как известно, будущий рокер был "трудным" подростком, поэтому неудивительно, что на водительские права он сдал не сразу. Первое авто Оззи Осборна — скромный Triumph Herald на 60 сил.

Range Rover Фото: Land Rover

Впрочем, совсем скоро музыка начала приносить немалые заработки и в 70-х Осборн пересел на подержанный внедорожник Range Rover, а затем приобрел новый Mercedes 280 SE. Оззи рассказывал, что немецкое авто было замечательным, но проблемным.

Мерседес 280 SE Фото: Mercedes-Benz

Уже через три недели после покупки жена Шэрон Осборн ударила Mercedes, когда завозила детей в школу. Когда же машину забрали для ремонта, то на стоянку СТО пробрались воры и похитили магнитолу и сняли колеса.

Jaguar XJ12 Фото: Jaguar

На смену Mercedes 280 SE пришел Jaguar XJ12. Оззи Осборн рассказывал, что как-то разогнался на нем до 210 км/ч и подумал, что если лопнет шина, то мгновенно наступит конец. Также он отмечал, что двигатель V12 имел немалый "аппетит" и поэтому в авто установили сразу два бензобака.

Daimler DS420

Особого упоминания заслуживает роскошный черный лимузин Daimler DS420, который прекрасно подходил к образу Князя тьмы. Хотя певец пользовался и значительно более скромным универсалом Volvo 245 1982 года.

Aston Martin DB7 Vantage

В 90-х коллекцию авто Оззи Осборна пополнил Aston Martin DB7 Vantage, а в 2000-х появились люксовый Rolls-Royce Phantom, суперкары Audi R8 и Ferrari 458, на котором певец попал в ДТП в Лос-Анджелесе.

Rolls-Royce Phantom Фото: Rolls-Royce

В США Оззи приобрел еще и Ferrari California, с которым связан курьезный случай. Когда рокер пришел в автосалон в Лос-Анджелесе выбирать суперкар, то не знал его названия.

"Парень из шоурума спросил: "Как вам Калифорния?", — вспоминал потом Осборн, — А я ответил, что погода здесь просто замечательная".

Ferrari California Фото: Ferrari

Однако в 2013 году Оззи Осборн лишился всего своего автопарка, стоимость которого достигла миллиона долларов. Жена Шэрон увидела, что он снова начал злоупотреблять алкоголем и продала все его машины.

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