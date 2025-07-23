Ferrari, Aston Martin та Rolls-Royce: на яких авто їздив Оззі Озборн (фото)

Оззі Осборн, який пішов із життя після важкої хвороби, володів багатьма недешевими авто. У різні роки в його гаражі були суперкари, представницькі седани та дорогі позашляховики.

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Співак не був палким автомобілістом, проте не жалів грошей на машини і міг дозволити собі найкращі моделі. Фокус розповість про найвідоміші авто Оззі Осборна.

Triumph Herald

Як відомо, майбутній рокер був "важким" підлітком, тому не дивно, що на водійські права він здав не одразу. Перше авто Оззі Осборна – скромний Triumph Herald на 60 сил.

Range Rover Фото: Land Rover

Утім, зовсім скоро музика почала приносити чималі заробітки і у 70-х Осборн пересів на вживаний позашляховик Range Rover, а згодом придбав новий Mercedes 280 SE. Оззі розповідав, що німецьке авто було чудовим, але проблемним.

Mercedes 280 SE Фото: Mercedes-Benz

Уже через три тижні після покупки дружина Шерон Осборн ударила Mercedes, коли завозила дітей до школи. Коли ж машину забрали для ремонту, то на стоянку СТО пробралися злодії і викрали магнітолу та зняли колеса.

Jaguar XJ12 Фото: Jaguar

На зміну Mercedes 280 SE прийшов Jaguar XJ12. Оззі Осборн розповідав, що якось розігнався на ньому до 210 км/год і подумав, що якщо лопне шина, то миттєво настане кінець. Також він відзначав, що двигун V12 мав чималий "апетит" і тому в авто встановили одразу два бензобаки.

Daimler DS420

Особливої згадки заслуговує розкішний чорний лімузин Daimler DS420, який чудово пасував до образу Князя темряви. Хоча співак користувався і значно скромнішим універсалом Volvo 245 1982 року.

Aston Martin DB7 Vantage

У 90-х колекцію авто Оззі Осборна поповнив Aston Martin DB7 Vantage, а в 2000-х з’явилися люксовий Rolls-Royce Phantom суперкари Audi R8 і Ferrari 458, на якому співак потрапив у ДТП в Лос-Анджелесі.

Rolls-Royce Phantom Фото: Rolls-Royce

У США Оззі придбав ще й Ferrari California, з яким пов'язаний курйозний випадок. Коли рокер прийшов до автосалону в Лос-Анджелесі вибирати суперкар, то не знав його назви.

"Хлопець із шоуруму спитав: "Як вам Каліфорнія?", — згадував потім Осборн. – А я відповів, що погода тут просто чудова".

Ferrari California Фото: Ferrari

Одначе в 2013 році Оззі Осборн позбувся всього свого автопарку, вартість якого сягнула мільйона доларів. Дружина Шерон побачила, що він знову почав зловживати алкоголем і продала всі його машини.

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