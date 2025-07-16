З автографом легенди: на продаж виставили спорткар Айртона Сенни (фото, відео)

У Португалії на аукціоні продають кабріолет Porsche 911 1987 року. На цьому спорткарі їздив легендарний гонщик «Формули-1» Айртон Сенна.

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Наразі найвища ставка за авто Айртона Сенни становить 65 000 євро, проте онлайн-торги триватимуть ще 15 днів. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону SBX Cars.

Айртон Сенна любив відпочивати в Португалії і для поїздок обрав Porsche 911 Cabriolet. Через особливості законодавства цієї країни гонщик не міг зареєструвати спорткар на себе, тому за документами власником став його португальський друг Антоніо Карлос де Алмейда Брага.

Автомобіль пройшов реставрацію

Збереглося відео із Сенною за кермом цього 911. У салоні на сидінні триразовий чемпіон "Формули-1" залишив свій автограф. Крім того, цей Porsche 911 можна помітити у документальному фільмі "Сенна" 2010 року.

Із часом Антоніо Карлос де Алмейда Брага модифікував авто – перефарбував його у жовтий колір, а також встановив спойелр та розширені крила в стилі Porsche 911 Turbo.

Спорткар оснащений клімат-контролем та електроприводом сидінь

У 2024 році авто Айртона Сенни пройшло реставрацію і йому повернули оригінальний вигляд. Пробіг Porsche 911 становить 74,5 тис. км.

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Кабріолет Porsche 911 1987 року оснащений 3,2-літровою опозитною шісткою потужністю 217 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,2 с і розвинути 245 км/год.

Айртон Сенна залишив свій автограф у салоні авто

Комплектація авто Айртона Сенни включає кондиціонер, магнітолу Blaupunkt, електропривід сидінь та 16-дюймові литі диски.

Між іншим, нещодавно продавали унікальний електроскутер Айртона Сенни.

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