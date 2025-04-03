На продаж виставили раритетний і незвичний електробайк Айртона Сенни (фото)

В Італії виставили на продаж рідкісний і незвичний електроскутер Sinclair C5 1985 року. Ним користувався зірковий пілот "Формули-1" Айртон Сенна.

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Айртон Сенна активно використовав скутер Sinclair C5

Sinclair C5 – один із перших у світі електроскутерів. Триколісний транспортний засіб створив сер Клайв Сінклер – один із піонерів ІТ-індустрії та розробник персонального комп’ютера ZX Spectrum.

Sinclair C5 1985 року випускали невеликими серіями – усього зібрали 14 000 електробайків. Він вирізняється футуристичним дизайном та має незвичне компонування з кермом біля основи крісла.

Sinclair C5 здатен розвинути 24 км/год

Скутер Sinclair C5 важить 45 кг і оснащений мотором потужністю 0,34 к. с. (250 Вт). Максимальна швидкість складає 24 км/год. Свинцева батарея забезпечує запас ходу в 32 км, також електроскутер має педальний привід.

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Для Айртона Сенни виготовили особливий Sinclair C5. Його чорно-золотисте забарвлення нагадувало ліврею боліда команди Lotus, за яку бразилець тоді виступав у "Формулі-1". Крім того, його прикрасили написом Ayrton.

Електроскутер вирізняється незвичним розташуванням керма

Айртона Сенну неодноразово бачили на Sinclair C5 в боксах під час етапів "Формули-1". Електробайк чудово зберігся.

До речі, нещодавно на аукціон виставили найстаріший мотоцикл у світі, випущений в 1894 році.

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