На продажу выставили раритетный и необычный электробайк Айртона Сенны (фото)
В Италии выставили на продажу редкий и необычный электроскутер Sinclair C5 1985 года. Им пользовался звездный пилот "Формулы-1" Айртон Сенна.
О необычном электробайке рассказали на сайте Ruote da Sogno.
Sinclair C5 — один из первых в мире электроскутеров. Трехколесное транспортное средство создал сэр Клайв Синклер — один из пионеров ИТ-индустрии и разработчик персонального компьютера ZX Spectrum.
Sinclair C5 1985 года выпускали небольшими сериями — всего собрали 14 000 электробайков. Он отличается футуристическим дизайном и имеет необычную компоновку с рулем у основания кресла.
Скутер Sinclair C5 весит 45 кг и оснащен мотором мощностью 0,34 л. с. (250 Вт). Максимальная скорость составляет 24 км/ч. Свинцовая батарея обеспечивает запас хода в 32 км, также электроскутер имеет педальный привод.
Для Айртона Сенны изготовили особый Sinclair C5. Его черно-золотистая окраска напоминала ливрею болида команды Lotus, за которую бразилец тогда выступал в "Формуле-1". Кроме того, его украсили надписью Ayrton.
Айртона Сенну неоднократно видели на Sinclair C5 в боксах во время этапов "Формулы-1". Электробайк прекрасно сохранился.
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