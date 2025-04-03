На продажу выставили раритетный и необычный электробайк Айртона Сенны (фото)

В Италии выставили на продажу редкий и необычный электроскутер Sinclair C5 1985 года. Им пользовался звездный пилот "Формулы-1" Айртон Сенна.

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Айртон Сенна активно использовал скутер Sinclair C5

Sinclair C5 — один из первых в мире электроскутеров. Трехколесное транспортное средство создал сэр Клайв Синклер — один из пионеров ИТ-индустрии и разработчик персонального компьютера ZX Spectrum.

Sinclair C5 1985 года выпускали небольшими сериями — всего собрали 14 000 электробайков. Он отличается футуристическим дизайном и имеет необычную компоновку с рулем у основания кресла.

Sinclair C5 способен развить 24 км/ч

Скутер Sinclair C5 весит 45 кг и оснащен мотором мощностью 0,34 л. с. (250 Вт). Максимальная скорость составляет 24 км/ч. Свинцовая батарея обеспечивает запас хода в 32 км, также электроскутер имеет педальный привод.

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Для Айртона Сенны изготовили особый Sinclair C5. Его черно-золотистая окраска напоминала ливрею болида команды Lotus, за которую бразилец тогда выступал в "Формуле-1". Кроме того, его украсили надписью Ayrton.

Электроскутер отличается необычным расположением руля

Айртона Сенну неоднократно видели на Sinclair C5 в боксах во время этапов "Формулы-1". Электробайк прекрасно сохранился.

Кстати, недавно на аукцион выставили самый старый мотоцикл в мире, выпущенный в 1894 году.

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