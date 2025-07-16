С автографом легенды: на продажу выставили спорткар Айртона Сенны (фото, видео)

В Португалии на аукционе продают кабриолет Porsche 911 1987 года. На этом спорткаре ездил легендарный гонщик "Формулы-1" Айртон Сенна.

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Сейчас самая высокая ставка за авто Айртона Сенны составляет 65 000 евро, однако онлайн-торги продлятся еще 15 дней. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона SBX Cars.

Айртон Сенна любил отдыхать в Португалии и для поездок выбрал Porsche 911 Cabriolet. Из-за особенностей законодательства этой страны гонщик не мог зарегистрировать спорткар на себя, поэтому по документам владельцем стал его португальский друг Антонио Карлос де Алмейда Брага.

Автомобиль прошел реставрацию

Сохранилось видео с Сенной за рулем этого 911. В салоне на сиденье трехкратный чемпион "Формулы-1" оставил свой автограф. Кроме того, этот Porsche 911 можно заметить в документальном фильме "Сенна" 2010 года.

Со временем Антонио Карлос де Алмейда Брага модифицировал авто — перекрасил его в желтый цвет, а также установил спойелр и расширенные крылья в стиле Porsche 911 Turbo.

Спорткар оснащен климат-контролем и электроприводом сидений

В 2024 году авто Айртона Сенны прошло реставрацию и ему вернули оригинальный вид. Пробег Porsche 911 составляет 74,5 тыс. км.

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Кабриолет Porsche 911 1987 года оснащен 3,2-литровой оппозитной шестеркой мощностью 217 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 245 км/ч.

Айртон Сенна оставил свой автограф в салоне авто

Комплектация авто Айртона Сенны включает кондиционер, магнитолу Blaupunkt, электропривод сидений и 16-дюймовые литые диски.

Между прочим, недавно продавали уникальный электроскутер Айртона Сенны.

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