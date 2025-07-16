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Авто

С автографом легенды: на продажу выставили спорткар Айртона Сенны (фото, видео)

Кабриолет Porsche 911 1987 года
Айртон Сенна использовал этот Porsche 911

В Португалии на аукционе продают кабриолет Porsche 911 1987 года. На этом спорткаре ездил легендарный гонщик "Формулы-1" Айртон Сенна.

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Сейчас самая высокая ставка за авто Айртона Сенны составляет 65 000 евро, однако онлайн-торги продлятся еще 15 дней. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона SBX Cars.

Айртон Сенна любил отдыхать в Португалии и для поездок выбрал Porsche 911 Cabriolet. Из-за особенностей законодательства этой страны гонщик не мог зарегистрировать спорткар на себя, поэтому по документам владельцем стал его португальский друг Антонио Карлос де Алмейда Брага.

Спорткар Porsche 911 Айртона Сенни
Автомобиль прошел реставрацию

Сохранилось видео с Сенной за рулем этого 911. В салоне на сиденье трехкратный чемпион "Формулы-1" оставил свой автограф. Кроме того, этот Porsche 911 можно заметить в документальном фильме "Сенна" 2010 года.

Со временем Антонио Карлос де Алмейда Брага модифицировал авто — перекрасил его в желтый цвет, а также установил спойелр и расширенные крылья в стиле Porsche 911 Turbo.

Салон Porsche 911 1987 года
Спорткар оснащен климат-контролем и электроприводом сидений

В 2024 году авто Айртона Сенны прошло реставрацию и ему вернули оригинальный вид. Пробег Porsche 911 составляет 74,5 тыс. км.

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Кабриолет Porsche 911 1987 года оснащен 3,2-литровой оппозитной шестеркой мощностью 217 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 245 км/ч.

Автограф Айртона Сенны
Айртон Сенна оставил свой автограф в салоне авто

Комплектация авто Айртона Сенны включает кондиционер, магнитолу Blaupunkt, электропривод сидений и 16-дюймовые литые диски.

Между прочим, недавно продавали уникальный электроскутер Айртона Сенны.

Также Фокус писал, что с молотка ушло редкое спортивное авто Чарли Шина.