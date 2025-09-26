Оззі Осборн зробив останній подарунок дружині Шерон, зігравши прощальний концерт (відео)

Прощальний концерт легендарного рок-музиканта Оззі Осборна став його останнім подарунком дружині Шерон. Новий документальний фільм про лідера гурту Black Sabbath розповість про зворушливі моменти з його життя.

Related video

Режисер повнометражного фільму — лауреатка премії BAFTA Таня Александр, його вихід заплановано на 7 жовтня. Це випливає зі змісту трейлера документального фільму про життя лідера гурту Black Sabbath "Оззі Осборн: Виходу немає" (Ozzy Osborne: No Escape from Now).

Оззі Осборн помер 22 липня після тривалої хвороби

Картина досліджує, як хронічний біль легенди вплинув на його психічне здоров'я і сформував музику, яку він створював в останні шість років життя.

В одному з епізодів фільму Шерон каже: "Що ти думаєш, якщо ми влаштуємо велике прощальне шоу?" Оззі відповідає: "Я хочу сказати всім шанувальникам спасибі за ці роки".

У фільмі про Осборна, як пише британський таблоїд Daily Mail, згадується, що його депресія через біль була настільки сильною, що музикант не хотів підводитися з ліжка/

"Який сенс взагалі вставати? Я не встану. Я не буду займатися з фізіотерапевтом. Який сенс у цьому?" — додає Шерон Осборн.

Як Оззі Осборн поборов депресію?

Співак розповів, як його спільна робота з американським репером Post Malone "Take What You Want", ініційована Келлі та продюсером Ендрю Воттом і випущена в жовтні 2019 року, поклала початок новому музичному етапу в його кар'єрі.

"Це справді витягнуло мене з нудьги і допомогло мені. Це були найкращі ліки, які я коли-небудь приймав", — зізнається музикант.

Картина представить глядачам архівні кадри вдома і в студії Оззі, а також історію його рішення виступити на церемонії закриття Ігор Співдружності у Великій Британії влітку 2022 року і про його підготовку до цього виступу в останню хвилину.

Спочатку режисерка хотіла показати фільм ще за життя Осборна. У записі візьмуть участь музиканти Тоні Айоммі (Black Sabbath), Дафф Маккаган і Слеш (Guns N' Roses), Роберт Трухільо і Джеймс Гетфілд (Metallica), Біллі Айдол, Мейнард Джеймс Кінан (Tool) і Чад Сміт (Red Hot Chili Peppers).

Гітарист Оззі Зак Вайлд, продюсер Ендрю Вотт, Біллі Моррісон, Том Морелло (Rage Against The Machine), Майк Айнес (Alice In Chains) і Біллі Корган (Smashing Pumpkins) також презентують свої щирі спогади про Оззі.

Нагадаємо, Оззі Осборн помер 22 липня після тривалої ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона. На його стан здоров'я вплинули проблеми з наркотиками та алкоголем.

Гітарист Black Sabbath Закк Вайлд розповідав про емоційне повідомлення від Оззі Осборна. Музикант говорив, що для нього легенда року Осборн став "кимось більшим, ніж колегою по групі".