Оззі Осборн помер: названо причину смерті лідера Black Sabbath

Легендарний рок-музикант Оззі Осборн помер 22 липня. Він страждав на ішемічну хворобу серця і хворобу Паркінсона. Бурхлива молодість, проблеми з наркотиками та алкоголем, а також травми, отримані вже в "тверезому" житті, могли погубити артиста.

Related video

Причиною ж смерті 76-річного музиканта став гострий інфаркт міокарда, повідомляє New York Times із посиланням на свідоцтво про смерть, подане в лондонський реєстраційний відділ дочкою покійного артиста, Еймі Осборн.

Оззі Осборн помер — причина смерті

Запис свідчить, що музикант помер від позалікарняної зупинки серця, гострого інфаркту міокарда, ішемічної хвороби серця і хвороби Паркінсона з вегетативною дисфункцією (суглобові причини).

22 липня, у день смерті Осборна, повітряна швидка допомога вилетіла до будинку співачки недалеко від села Чалфонт-Сент-Джайлс у графстві Бакінгемшир, Англія. Представник повітряної санітарної служби долини річки Темзи повідомив в електронному листі, що їхню бригаду було "відправлено для надання невідкладної допомоги у зв'язку з інцидентом неподалік від Чалфонт-Сент-Джайлс 22 липня", але не надав додаткових подробиць.

За даними Flightradar24, компанії, що збирає дані про рух повітряних суден, після зупинки біля будинку співачки машина швидкої допомоги пролетіла приблизно вісім миль на південний захід до лікарні Герфілд в Аксбриджі, передмісті Лондона. Вертоліт провів у лікарні "близько години" з працюючими двигунами, повідомив представник Flightradar24.

Похорон Оззі відбувся 30 липня в його рідному місті Бірмінгемі, Англія. Коли катафалк із тілом Осборна рухався центром міста до місця його приватного похорону, тисячі прихильників вишикувалися вздовж вулиць, щоб вшанувати його пам'ять і віддати данину поваги.

Дружина Осборна Шерон разом із їхніми трьома дітьми — Емі, Келлі та Джеком — приєдналися до скорботних, щоб вшанувати його пам'ять.

Смерть Оззі Осборна — хронологія подій

Оззі помер лише через кілька тижнів після його прощального виступу. 5 липня Осборн уперше за майже два десятиліття возз'єднався зі своїми колегами по оригінальному складу Black Sabbath на останньому концерті.

Починаючи з 2019 року здоров'я Осборна почало стрімко погіршуватися. Падіння з квадроцикла у 2019 році посилило отриману травму хребта і потребувало кількох операцій.

У 2020-му році він розповів, що роком раніше йому також поставили діагноз хвороби Паркінсона.

В інтерв'ю програмі "Good Morning America" 2020 року, після оголошення діагнозу, Осборн сказав:

"Це було жахливо важко для всіх нас. Своє останнє шоу я давав напередодні Нового року в The Forum. Потім я невдало впав. Мені довелося зробити операцію на шиї, яка пошкодила мені всі нерви".

Раніше Фокус писав, що

Ми також розповідали, що Оззі Осборн розповів друзям про свої мрії про майбутнє за кілька днів до смерті