Оззи Осборн умер: названа причина смерти лидера Black Sabbath

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн умер 22 июля. Он страдал ишемической болезнью сердца и болезнью Паркинсона. Буйная молодость, проблемы с наркотиками и алкоголем, а также травмы, полученные уже в "трезвой" жизни, могли погубить артиста.

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Причиной же смерти 76-летнего музыканта стал острый инфаркт миокарда, сообщает New York Times со ссылкой на свидетельство о смерти, поданное в лондонский регистрационный отдел дочерью покойного артиста, Эйми Осборн.

Оззи Осборн умер — причина смерти

Запись гласит, что музыкант скончался от внебольничной остановки сердца, острого инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона с вегетативной дисфункцией (суставные причины).

22 июля, в день смерти Осборна, воздушная скорая помощь вылетела к дому певицы недалеко от деревни Чалфонт-Сент-Джайлс в графстве Бакингемшир, Англия. Представитель воздушной санитарной службы долины реки Темзы сообщил в электронном письме, что их бригада была "отправлена для оказания неотложной помощи в связи с инцидентом недалеко от Чалфонт-Сент-Джайлс 22 июля", но не предоставил дополнительных подробностей.

По данным Flightradar24, компании, собирающей данные о движении воздушных судов, после остановки возле дома певицы машина скорой помощи пролетела примерно восемь миль на юго-запад до больницы Хэрфилд в Аксбридже, пригороде Лондона. Вертолет провел в больнице "около часа" с работающими двигателями, сообщил представитель Flightradar24.

Похороны Оззи состоялись 30 июля в его родном городе Бирмингеме, Англия. Когда катафалк с телом Осборна двигался по центру города к месту его частных похорон, тысячи поклонников выстроились вдоль улиц, чтобы почтить его память и отдать дань уважения.

Жена Осборна Шэрон вместе с их тремя детьми – Эми, Келли и Джеком – присоединились к скорбящим, чтобы почтить его память.

Смерть Оззи Осборна — хронология событий

Оззи умер всего через несколько недель после его прощального выступления. 5 июля Осборн впервые за почти два десятилетия воссоединился со своими коллегами по оригинальному составу Black Sabbath на последнем концерте.

Начиная с 2019 года здоровье Осборна начало стремительно ухудшаться. Падение с квадроцикла в 2019 году усугубило полученную травму позвоночника и потребовало нескольких операций.

В 2020-м году он рассказал, что годом ранее ему также поставили диагноз болезни Паркинсона.

В интервью программе "Good Morning America" в 2020 году, после объявления диагноза, Осборн сказал:

"Это было ужасно тяжело для всех нас. Свое последнее шоу я давал в канун Нового года в The Forum. Потом я неудачно упал. Мне пришлось сделать операцию на шее, которая повредила мне все нервы".

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