Зможе спілкуватися з фанатами: померлого Оззі Осборна увічнять аватаром у натуральну величину

Оззі Осборн, який помер у липні 2025 року у віці 76 років, повертається до життя за допомогою бота на базі штучного інтелекту. Родина рок-легенди хоче увічнити колишнього фронтмена Black Sabbat в цифровому форматі.

Родина піонера важкого металу об'єдналася з технологічною компанією Hyperreal та компанією з розробки голограм Proto Hologram, щоб створити аватар Оззі на базі штучного інтелекту. Про це пише видання Daily Star.

Аватар музиканта зможе ходити, говорити та, ймовірно, кивати головою, як Оззі, а також виконувати його хіти та взаємодіяти з фанатами. Вдова співака заявила, що вже бачила попередні тести та вражена деталізацією. Бот. не виключає вона, згодом зможе виступати на концертах, а також з'являтися у фільмах та рекламі.

"Ви можете піти та поговорити з Оззі, запитати його про все, що забажаєте, і він вам відповість, ви можете сфотографуватися з Оззі", — описала можливу взаємодію з аватаром дружина артиста.

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Також вона наголосила, що "оцифровує" свого чоловіка не заради грошей, оскільки справи в неї й так йдуть добре. Натомість, вважає жінка, так збережеться пам'ять про її чоловіка.

Оззі та Шерон Осборни Фото: з відкритих джерел

Син співака Джек Осборн своєю чергою зазначав, що аватар його покійного батька буде "зі смаком", а не "жахливим". Він також не виключає, що ця високорівнева технологія "перетворення" дуже сподобалося б його татові.

"Або ми це зробимо, або це зробить хтось інший", — категорично заявив Джек.

Оззі та Джек Осборни Фото: з відкритих джерел

За його словами, справа не в тому, щоб вдавати, що Оззі досі живий, а в тому, щоб його ніколи не забули.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Оззі Осборн помер 22 липня 2025 року після тривалої ішемічної хвороби серця та хвороби Паркінсона.

Оззі помер лише через кілька тижнів після його прощального виступу. 5 липня Осборн уперше за майже два десятиліття возз'єднався зі своїми колегами по оригінальному складу Black Sabbath на останньому концерті.

Останній концерт рок-музиканта став його прощальним подарунком дружині Шерон.