Трагически погиб известный оскароносный музыкант: что известно (фото)

Лауреат премии "Оскар", музыкант Глен Хансард, один из участников фолк-дуэта The Swell Season, скончался в возрасте 56 лет после ужасной аварии на мотоцикле.

Ирландский певец и автор песен погиб в ДТП недалеко от Дублина, оставив жену и маленького сына. Глен, наиболее известный своей ролью в фильме 2007 года "Однажды", погиб около 4:30 утра в среду, 29 июля. Об этом сообщили на официальной странице знаменитости в Instagram.

Умер Глен Хансард

Медиков вызвали на место происшествия, где они оказали помощь мужчине в связи с полученными травмами, но вскоре после этого констатировали смерть музыканта.

Представители Глена опубликовали заявление, подтверждающее его смерть: "С разбитыми сердцами мы сообщаем о смерти Глена Хансарда, который скончался ранним утром после ДТП в Дублине".

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"Семья Глена глубоко потрясена и опечалена этой трагической утратой и с уважением просит соблюдать конфиденциальность в это чрезвычайно тяжелое время. Семья благодарна за оказанную поддержку и хочет поблагодарить службу экстренной помощи, которая прибыла на место происшествия", — говорится в заявлении.

Поскольку данный вопрос по-прежнему находится в стадии расследования, дальнейших комментариев пока не будет.

Глен Хансард Фото: Instagram

Кто такой Глен Хансард

Глен родился в 1970 году в Баллимуне, Дублин, в семье с шестью братьями и сёстрами. В возрасте всего 13 лет он бросил школу, чтобы осуществить свою мечту стать музыкантом, и начал выступать на улицах. Затем, в 1990 году, он создал свою группу The Frames и выпустил с ней шесть студийных альбомов.

В 2006 году музыкант сотрудничал с чешской певицей и автором песен Маркетой Иргловой и создал фолк-дуэт The Swell Season. Вместе они снялись в ирландском фильме 2007 года "Однажды", для которого написали несколько оригинальных песен, в том числе "Falling Slowly".

В 2008 году эта мелодия получила премию "Оскар" за лучшую оригинальную песню и была номинирована на премию "Грэмми". Глен также выпустил пять сольных альбомов, в том числе "Rhythm and Repose" 2012 года, и записал песню для саундтрека к фильму "Голодные игры".

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