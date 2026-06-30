Умерла в 35 лет: раскрыта истинная причина смерти известной актрисы (фото)

Американская актриса Дэйви Чейз умерла от СПИДа в 35 лет — появляются новые подробности о причине смерти звезды фильма "Донни Дарко".

Дэйви была наиболее известна тем, что озвучивала Лило в франшизе "Лило и Стич", а также в таких фильмах, как "Унесенные призраками", "Звонок" и "Донни Дарко". Трагическую причину смерти Чейз раскрыли официально. Об этом пишет Hello Magazine.

О смерти актрисы было объявлено 16 июня. Ей было 35 лет, и она почти десять лет жила вдали от внимания общественности.

Официальная причина смерти Дэйви Чейза

По данным медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, было подтверждено, что актриса скончалась от "синдрома приобретённого иммунодефицита", также известного как СПИД.

"Хроническое употребление нескольких психоактивных веществ" было указано в качестве вторичной причины, что, как правило, может свидетельствовать о борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами или, в некоторых случаях, о преднамеренной передозировке.

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Статус дела по-прежнему "открытый", и её тело ещё не было доставлено. Актриса также была указана под своим настоящим именем "Дэйви Шваллиер".

Когда стало известно о смерти звезды, её отец Джон Дэвид Шваллиер сообщил New York Times, что она умерла от "осложнений бактериального менингита и инфекции крови", была бездомной и жила со своим парнем в Лос-Анджелесе, недалеко от больницы.

Её парень Рой Эрнандес рассказал TMZ, что актриса заболела сепсисом из-за "нескольких серьезных инфекций крови".

Дэйви Чейз Фото: Instagram

Тяжелые последние годы в жизни актрисы

По словам родителей Дэйви, к 2015 году у неё возникли проблемы, связанные со злоупотреблением психоактивными веществами, в результате чего она постепенно отошла от индустрии развлечений. В следующем году она полностью исчезла из поля зрения публики, а затем отдалилась от большинства своих родных и друзей.

Ее отец рассказал NYT, что она боролась с зависимостью, когда ей было всего 13 лет, а в 19 лет поссорилась с матерью, и это был последний раз, когда он разговаривал с дочерью. Затем Дэйви боролась с бездомностью и болезнями, и, как сообщается, на момент смерти жила недалеко от Скид-Роу в Лос-Анджелесе.

Дэйви Чейз со своим парнем Фото: соцсети

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дэйви Чейз скончалась в возрасте 35 лет. Сообщается, что причиной смерти стали менингит и инфекция крови, приведшая к сепсису.

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