Померла в 35 років: розкрито справжню причину смерті відомої акторки (фото)

Американська акторка Дейві Чейз померла від СНІДу у 35 років — з'являються нові подробиці щодо причини смерті зірки фільму "Донні Дарко".

Дейві була найбільш відома тим, що озвучувала Ліло у франшизі "Ліло і Стіч", а також у таких фільмах, як "Віднесені привидами", "Дзвінок" та "Донні Дарко". Трагічну причину смерті Чейз розкрили офіційно. Про це пише Hello Magazine.

Про смерть акторки було оголошено 16 червня. Їй було 35 років, і вона майже десять років жила поза увагою громадськості.

Офіційна причина смерті Дейві Чейз

За даними медичної експертизи округу Лос-Анджелес, було підтверджено, що акторка померла від "синдрому набутого імунодефіциту", також відомого як СНІД.

"Хронічне вживання полісубстанцій" було вказано як вторинну причину, що зазвичай може свідчити про боротьбу зі зловживанням психоактивними речовинами або, в деяких випадках, навмисне передозування.

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Статус справи залишається "відкритим", і її тіло ще не було доставлено. Акторка також була вказана під своїм справжнім ім'ям "Дейві Шваллієр".

Коли було оголошено про смерть зірки, її батько Джон Девід Шваллієр повідомив New York Times, що вона померла від "ускладнень бактеріального менінгіту та інфекції крові", була бездомною та жила зі своїм хлопцем у Лос-Анджелесі, неподалік від лікарні.

Її хлопець Рой Ернандес розповів TMZ, що акторка захворіла на сепсис через "кілька серйозних інфекцій крові".

Дейві Чейз Фото: Instagram

Важкі останні роки акторки

За словами батьків Дейві, до 2015 року у неї розвинулися проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами, протягом яких вона поступово відійшла від індустрії розваг. Наступного року вона повністю зникла з поля зору публіки, а потім відчужилася від більшості своєї родини та друзів.

Її батько розповів NYT, що вона боролася із залежністю, коли їй було лише 13 років, посварившись з матір'ю у 19 років, і це був останній раз, коли він розмовляв з донькою. Дейві потім боролася з безпритульністю та хворобами, і, як повідомляється, на момент смерті жила поблизу Скід-Роу в Лос-Анджелесі.

Дейві Чейз з бойфрендом Фото: соцмережі

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дейві Чейз померла в 35 років. Казали, що це сталося внаслідок менінгіту та інфекції крові, яка призвела до сепсису.

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