У США на 15 років посадили "королеву кетаміну" за смерть Меттью Перрі

Джейві Сангха визнала себе винною за п'ятьма пунктами обвинувачення у скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних із наркотиками. Зірка "Друзів" помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі 2023 року. Сангха надала дозу кетаміну, від якої помер актор.

8 квітня торговку наркотиками, прозвану "Королевою кетаміну", було засуджено до 15 років тюремного ув'язнення у зв'язку зі смертельним передозуванням зірки серіалу "Друзі" Меттью Перрі, зокрема й за її роль у постачанні дози сильнодіючого анестетика, що став причиною смерті актора, повідомляє Reuters.

Джейві Сангха, яка зізналася в організації "схованки" для незаконних наркотиків у своєму будинку в районі Північного Голлівуду в Лос-Анджелесі, у вересні визнала себе винною за п'ятьма пунктами обвинувачення в скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних із наркотиками, у зв'язку зі смертю Перрі 2023 року.

42-річній Сангсі, яка має подвійне громадянство США і Великої Британії, загрожувало до 65 років тюремного ув'язнення. Федеральний окружний суддя Шерилін Гарнетт призначила їй 15-річний термін, що суворіше за покарання, отримані будь-яким із чотирьох її співобвинувачених у цій справі, включно з двома лікарями.

Федеральні прокурори рекомендували засудити Джейві до 15 років тюремного ув'язнення. Захист наполягав на тому, щоб суддя обмежив термін її ув'язнення Сангхи вже відбутим терміном. Сангха перебуває в ув'язненні з серпня 2024 року.

Нагадаємо, 28 жовтня 2023 року особистий помічник Перрі виявив актора обличчям вниз у джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки.

У висновку судово-медичної експертизи йдеться про те, що Перрі помер від "гострого впливу кетаміну", який у поєднанні з іншими факторами призвів до втрати свідомості та утоплення актора.

Кетамін — це анестетик короткочасної дії, але з галюциногенними властивостями, який іноді призначають для лікування депресії та інших психічних розладів. Він також набув популярності як заборонений наркотик для вечірок.

Раніше Меттью Перрі публічно зізнавався, що протягом десятиліть зловживав психоактивними речовинами, і це збіглося з піком його слави, коли він грав саркастичного, але чарівного Чендлера Бінга в популярному комедійному серіалі NBC "Друзі" 1990-х років.

Його смерть настала за рік після публікації мемуарів Перрі "Друзі, коханці та жахлива річ", у яких він описав свої напади залежності від рецептурних знеболювальних і алкоголю, які, за його словами, не раз ледь не коштували йому життя.

За кілька місяців до смерті Перрі стверджував, що знову став тверезим. Однак, за даними федеральних правоохоронних органів, Перрі проходив лікування кетаміном під медичним наглядом у клініці від депресії, де і пристрастився до цього препарату.

За словами влади, коли лікарі відмовилися збільшити дозу препарату, Перрі звернувся до інших джерел.

Через кілька тижнів він помер від передозування кетаміну, поставленого Сангхою, відомою своїм клієнтам на вулиці як "Королева кетаміну". Сангха визнала, що продала загалом 51 флакон кетаміну посередникові, дилеру Еріку Флемінгу, який, зі свого боку, продав дози Перрі через особистого помічника актора, Кеннета Івамасу.

За словами прокурорів, саме Івамаса пізніше ввів Перрі щонайменше три ін'єкції кетаміну з флаконів, наданих Сангхою, що і призвело до смерті актора.

У межах угоди з прокуратурою Сангха визнала себе винною за одним пунктом обвинувачення в утриманні приміщення, використовуваного для розповсюдження наркотиків, а також за трьома пунктами обвинувачення в незаконному розповсюдженні кетаміну та за одним пунктом обвинувачення в розповсюдженні кетаміну, що спричинило смерть.

Наркоторговка тоді визнала, що знала про те, що флакони, які вона продавала Флемінгу, призначалися для Перрі. Вона також зізналася, що в серпні 2019 року продала кетамін людині, яка померла через кілька годин від передозування.

Флемінг, Івамаса і двоє лікарів, обвинувачених у цій справі, — Марк Чавес і Сальвадор Пласенсія — визнали себе винними у скоєнні федеральних злочинів, пов'язаних із наркотиками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що лікар Сальвадор Пласенсія отримав термін у 2,5 роки.

Також Фокус розповідав про нові деталі смерті Меттью Перрі, які розкрив його адвокат Мартін Естрада. За його словами, доза кетаміну, яку прийняв актор перед смертю, була значно вищою за рекомендовану лікарями для лікування депресії.