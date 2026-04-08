В США на 15 лет посадили "королеву кетамина" за смерть Мэттью Перри

Джейви Сангха признала себя виновной по пяти пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, связанных с наркотиками. Звезда "Друзей" скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в 2023 году. Сангха предоставила дозу кетамина, от которой умер актер.

8 апреля торговка наркотиками, прозванная "Королевой кетамина", была приговорена к 15 годам тюремного заключения в связи со смертельной передозировкой звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри, включая ее роль в поставке дозы сильнодействующего анестетика, ставшего причиной смерти актера, сообщает Reuters.

Джейви Сангха, признавшаяся в организации "тайника" для незаконных наркотиков в своем доме в районе Северного Голливуда в Лос-Анджелесе, в сентябре признала себя виновной по пяти пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, связанных с наркотиками, в связи со смертью Перри в 2023 году.

42-летней Сангхе, имеющей двойное гражданство США и Великобритании, грозило до 65 лет тюремного заключения. Федеральный окружной судья Шерилин Гарнетт назначила ей 15-летний срок, что суровее, чем наказания, полученные любым из четырех ее сообвиняемых по этому делу, включая двух врачей.

Федеральные прокуроры рекомендовали приговорить Джейви к 15 годам тюремного заключения. Защита настаивала на том, чтобы судья ограничил срок ее заключения Сангхи уже отбытым сроком. Сангха находится в заключении с августа 2024 года.

Напомним, 28 октября 2023 года личный помощник Перри обнаружил актера лицом вниз в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Ему было 54 года.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что Перри умер от "острого воздействия кетамина", которое в сочетании с другими факторами привело к потере сознания и утоплению актера.

Кетамин — это анестетик кратковременного действия, но обладающий галлюциногенными свойствами, который иногда назначают для лечения депрессии и других психических расстройств. Он также приобрел популярность в качестве запрещенного наркотика для вечеринок.

Ранее Мэттью Перри публично признавал, что на протяжении десятилетий злоупотреблял психоактивными веществами, и это совпало с пиком его славы, когда он играл саркастичного, но обаятельного Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале NBC "Друзья" 1990-х годов.

Его смерть наступила через год после публикации мемуаров Перри "Друзья, любовники и ужасная вещь", в которых он описал свои приступы зависимости от рецептурных обезболивающих и алкоголя, которые, по его словам, не раз едва не стоили ему жизни.

За несколько месяцев до смерти Перри утверждал, что снова стал трезвым. Однако, по данным федеральных правоохранительных органов, Перри проходил лечение кетамином под медицинским наблюдением в клинике от депрессии, где и пристрастился к этому препарату.

По словам властей, когда врачи отказались увеличить дозу препарата, Перри обратился к другим источникам.

Спустя несколько недель он скончался от передозировки кетамина, поставленного Сангхой, известной своим клиентам на улице как "Королева кетамина". Сангха признала, что продала в общей сложности 51 флакон кетамина посреднику, дилеру Эрику Флемингу, который, в свою очередь, продал дозы Перри через личного помощника актера, Кеннета Ивамасу.

По словам прокуроров, именно Ивамаса позже ввел Перри как минимум три инъекции кетамина из флаконов, предоставленных Сангхой, что и привело к смерти актера.

В рамках сделки с прокуратурой Сангха признала себя виновной по одному пункту обвинения в содержании помещения, используемого для распространения наркотиков, а также по трем пунктам обвинения в незаконном распространении кетамина и одному пункту обвинения в распространении кетамина, повлекшем смерть.

Наркоторговка тогда признала, что знала о том, что продаваемые ею Флемингу флаконы предназначались для Перри. Она также призналась, что в августе 2019 года продала кетамин человеку, который скончался несколько часов спустя от передозировки.

Флеминг, Ивамаса и двое врачей, обвиняемых по этому делу, — Марк Чавес и Сальвадор Пласенсия — признали себя виновными в совершении федеральных преступлений, связанных с наркотиками.

Напомним, ранее стало известно, что врач Сальвадор Пласенсия получил срок в 2,5 года.

доза кетамина, которую принял актер перед смертью, была значительно выше рекомендованной врачами для лечения депрессии.