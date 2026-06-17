Померла актриса Дейві Чейз: зірка фільмів "Дзвінок" та "Ліло і Стіч"

Актрисі було 35 років. Вона померла від менінгіту та інфекції крові, яка призвела до сепсису.

Раніше її хлопець, Рой Ернандес, повідомив TMZ, що на початку червня Дейві Чейз була госпіталізована до лікарні в Лос-Анджелесі через виснаження.

Дейві Чейз зіграла Самару у фільмі "Дзвінок"

Він також створив сторінку на GoFundMe для збору коштів на її лікування.

"У Дейві діагностували менінгіт та кілька серйозних інфекцій крові. Її стан став критичним, і лікарі сказали мені, що їй, можливо, залишилося недовго жити", — йшлося на сторінці.

За словами Ернандеса, після роботи в Голлівуді життя Чейз стало складнішим: вона зіткнулася з утисками, посварилася з родиною та "боролася за те, щоб знайти безпеку й щастя".

"Коли ми познайомилися, я пообіцяв захищати її та дарувати їй любов і турботу, на які вона заслуговувала. Разом ми пережили моменти щастя та надії", — розповів Рой.

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Дейві Чейз стала зіркою ще в дитинстві, і це сталося випадково. Вона народилася й виросла в Орегоні. Але під час сімейної поїздки її родина потрапила в аварію, мати отримала травми, і їй заборонили керувати автомобілем протягом півроку. Сім'я застрягла в Лос-Анджелесі, і Чейз почала ходити на прослуховування.

У віці 8 років вона пройшла кастинг на свою першу телевізійну роль у серіалі каналу CBS. Найбільш відома за ролями Саманти Дарко у фільмах "Донні Дарко" та "С. Дарко", Самари Морган у фільмах "Дзвінок" і "Дзвінок 2", а також озвученням Ліло в серії фільмів і мультфільмів "Ліло і Стіч".

За роль Самари вона отримала премію MTV Movie Award у номінації "Найкращий лиходій". Тоді Дейві випередила таких зірок, як Деніел Дей-Льюїс, Майк Майерс, Віллем Дефо та Колін Фаррелл.

Дейві Чейз також знімалася в телесеріалах "П’ята симфонія Бетховена", "Сабріна — юна відьма" та "Швидка допомога".

Найпомітніша її роль на телебаченні — Ронда Волмер у серіалі HBO "Велике кохання", де вона зіграла дівчину-підлітка, виховану в мормонській секті, що практикує багатоженство.

Останній раз Чейз з'явився на екрані у 2016 році в трилері "Американський роман".

Дейві Чейз знімалася у серіалі "Американський роман"

Протягом останнього десятиліття вона здебільшого залишалася поза увагою громадськості.

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